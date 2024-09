Amici 24, si è già formata la prima coppia dell'edizione? Spunta una segnalazione!

Gossip TV

Amici 24 non è ancora iniziato, ma spunta già la prima coppia dell'edizione. Ecco di chi si tratterebbe!

Amici 24 prenderà avvio con la puntata di domenica 29 settembre 2024 su Canale5 e sembra che nella scuola di Maria De Filippi si sia già formata la prima coppia di questa edizione. Una segnalazione, infatti, riporterebbe di una simpatia che è nata durante i casting di questa estate...

Amici 24, è già nata la prima coppia?

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi non è ancora iniziata, ma secondo una recente segnalazione ci sarebbe già simpatia tra due allievi del talent. In questo caso, galeotti furono i casting estivi che hanno permesso ai due futuri allievi di Amici 24 di incontrarsi per la prima volta. Secondo quanto riportano le anticipazioni della prima registrazione, tra TrigNO e la ballerina Teodora sembrerebbe esserci del feeling.

Infatti, mentre il cantante si esibiva, la ballerina ha fatto il tifo per lui e TrigNO nel cantare una strofa del suo inedito l'ha dedicata a Teodora. I due si sarebbero incrociati durante i casting, ma la simpatia sembra essere già diventata molto di più.

Ovviamente, per scoprire se davvero i due diventeranno la prima coppia di Amici 24 bisognerà attendere le prime puntate del daytime, che andranno in onda da lunedì 30 settembre.

Amici 24, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova edizione

Per la ventiquattresima edizione di Amici, riconfermati professori della precedente edizione con l'eccezione di Raimondo Todaro. Il coreografo, infatti, ha rivelato che per quest'anno non tornerà a vestire i panni del docente nel talent, ma farà il tifo da casa. Nessun accenno ai motivi che l'avrebbero spinto a compiere questa scelta. Al suo posto la ballerina Deborah Lettieri.

La nuova classe di allievi è stata presentata nel corso della prima registrazione ed è così composta: Diego Lazzari, su cui è già scoppiata la prima polemica, Luk3, Alessia, Gabriel, TrigNo, Sienna, Niccolò, Vybes, Alessio, Daniele, Teodora, Chiara, Senza Cri, Alena, Rebecca e Ilan, il figlio del noto regista Gabriele Muccino.

