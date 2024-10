Amici 24, primi scontri tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri in puntata! (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Amici 24, in onda oggi, domenica 6 ottobre, su Canale5, abbiamo assistito ai primi scontri tra Alessandra Celentano e Deborah Lettieri. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata di Amici 24, in onda su Canale5 oggi, domenica 6 ottobre, ha visto il ritorno della verve di Alessandra Celentano e un primo scontro con la professoressa Deborah Lettieri. Le due insegnanti si sono bonariamente scontrate sul compito assegnato ad Alessia, allieva della severa maestra.

Amici 24, Celentano e Lettieri si scontrano sul compito: "Ho migliorato la coreografia, era noiosa!

Il compito della maestra Lettieri per Alessia prevedeva che l'allieva si esibisse con il volto coperto in una rumba: questa particolarità è stata voluta dalla maestra perché voleva che la sua mimica facciale fosse messa in secondo piano per far risaltare, invece, la sua bravura nella danza esclusivamente con il suo corpo. Tuttavia, poco dopo l'inizio della performance, Deborah Lettieri ha interrotto la ballerina, perché la coreografia era stata modificata e c'erano dei movimenti maggiormente accentuati, quando lei aveva chiesto esattamente il contrario.

Prima che la colpa potesse ricadere sulla ballerina, Maria De Filippi è intervenuta e ci ha tenuto a specificare che queste modifiche sono dipese dalla maestra Celentano. Quest'ultima è intervenuta e ha dichiarato senza tanti giri di parole che aveva deciso di modificare la coreografia, aggiungendo questi tocchi, perché altrimenti sarebbe risultata noiosa e piatta: "Quando ho visto in prova la coreografia senza accenti e latino l'ho trovata strana...era piatta e brutta! Non mi guardate così, è la verità, non volevo boicottare il compito di nessuno. Semplicemente era piatta e noiosa e risultava noiosa anche Alessia"

Le due insegnanti si sono lanciate diverse frecciatine, sebbene in maniera molto ironica, e Alessia si è poi esibita rispettando le direttive di Lettieri. Nonostante avesse la maschera, la passione di Alessia e il suo amore per la danza sono emersi con forza, tanto che sia Deborah Lettieri sia Celentano le hanno rivolto diversi complimenti. Quando anche la Maestra ha sottolineato che Alessia è stata molto brava, Deborah ha replicato con ironia:

"Allora, vedi che ho fatto bene a farla ballare con la maschera? Vuol dire che ho ragione!"

Amici 24, Alessandra Celentano ha scelto Alessia: ecco perché!

La prima puntata della ventiquattresima edizione di Amici, andata in onda il 29 settmbre, è iniziata con un vero colpo di scena: Alessandra Celentano ha selezionato per la prima volta, per la sua squadra, una ballerina di latino Americano, la ventitreenne Alessia. Nonostante sia Emanuel Losia Deborah Lettieri l'avessero trovata noiosa, la severa Maestra ha deciso di prenderla in squadra.

Alessia si è esibita su Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia e su un cha cha per volontà della professoressa, che ha espresso il suo parere dopo l'esibizione:

"OItre al suo movimento, che è molto bello, una cosa che si vede è la gioia di questa ragazza quando balla. Ed è proprio quello che mi piace, è qualcosa che le viene per istinto,

La maestra di danza ha anche commentato la forma fisica della sua nuova allieva, dichiarando che ci sono alcuni aspetti da sistemare. Tuttavia, Alessia, con ironia e un gran sorriso, ha risposto: "Facciamo la dieta, allora". Facendo sorridere anche la severa maestra, la quale le ha dato ufficialmente la maglia per la scuola.

