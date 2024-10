Amici 24, Nico, Vybes e Ilan interessati a Rebecca. La ballerina si confida: "Ho paura di ferirli"

Gossip TV

Nella scuola di Amici 24, iniziano le prime beghe amorose. Rebecca, infatti, interessa a ben tre allievi: Nico, Vybes e Ilan.

Si creano i primi drammi amorosi nella nuova classe di Amici 24? Stando a ciò che è apparso nel daytime, Ilan, Nico e Vybes avrebbero tutti un certo interesse per Rebecca Ferreri, ballerina della squadra di Deborah Lettieri. Tuttavia, l'allieva del talent show di Canale5 si sarebbe confidata con Sienna Osborne e le avrebbe rivelato i suoi timori di ferire i compagni con un eventuale rifiuto.

Amici 24, Rebecca teme di ferire Ilan, Nico e Vybes, tutti interessati a lei

Che Vybes avesse interesse per Rebecca era parso chiaro quando si era scoperto che era lui l'autore del misterioso bigliettino consegnato alla ballerina da Maria De Filippi in puntata. Ma a quanto pare, all'equazione si sono aggiunti anche Ilan e Nico. Preoccupata per la situazione, Rebecca ha chiesto un parere a Sienna, confidandole i suoi timori e ammettendo di non voler ferire nessuno dei tre.

Sienna le ha chiesto se vedesse qualcuno dei tre come qualcosa di più di un amico. Rebecca ha rivelato che con Ilan, sebbene tra loro ci fosse solo amicizia, sentiva tuttavia una certa affinità:

"Lo vedo come un amico, però, quando ci parlo a fondo, anche di argomenti più importanti mi trovo a bene a parlarci e non mi capita con tutti"

Sul suo ammiratore Vybes, invece, Rebecca ha ammesso di non avere ancora le idee chiare, perché non ha avuto la possibilità di parlargli molto e di non conoscerlo bene. Notando la confusione di Rebecca, Sienna ha deciso di improvvisarsi cupido e parlare con Ilan.

Amici 24, Sienna in aiuto di Rebecca: chi sceglierà la ballerina?

Prendendo in disparte Ilan, Sienna ha cercato di indagare se anche da parte sua ci fosse un potenziale interesse amoroso per la ballerina. Imbarazzato, Ilan ha ammesso che sicuramente trova Rebecca attraente, ma che al momento è concentrato sul suo percorso.

Inoltre, ha aggiunto il figlio del regista Gabriele Muccino, per il momento non ha intenzione di farsi avanti per rispetto verso Vybes, che ha reso chiaro il suo interesse con il bigliettino anonimo.

Sienna ha rivelato a Rebecca il contenuto della conversazione, svelandole che per il momento Ilan si terrà da parte, sebbene provi dell'attrazione per lei. Sarà la ballerina a fare il primo passo?

