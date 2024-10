Amici 24, Luk3 scopre l'identità della sua misteriosa ammiratrice! Ecco chi gli ha scritto il biglietto!

Gossip TV

Luk3, allievo di Amici 24, ha ricevuto un misterioso bigliettino anonimo e ha finalmente scoperto chi è la sua ammiratrice! Ecco di chi si tratta!

Nella puntata di domenica 13 ottobre 2024, ad Amici 24 è arrivato un nuovo bigliettino anonimo e questa volta il destinatario era il cantante Luk3, allievo di Lorella Cuccarini. Nel corso del daytime di ieri, il cantante ha scoperto l'identità della sua misteriosa ammiratrice!

Amici 24, Luk3 scopre l'identità della sua misteriosa ammiratrice!

Nel misterioso bigliettino anonimo che Luk3 ha ricevuto in puntata, la sua ammiratrice non nascondeva di provare un certo turbamento per la vicinanza del cantante e che avevano diverse caratteristiche in comune:

"Il nostro essere così simili a volte mi spaventa. Sei una persona speciale per me e averti vicino mi confonde un po' e mi crea scompiglio"

Nonostante Maria De Filippi avesse chiesto se la sua ammiratrice volesse farsi avanti, la diretta interessata ha preferito l'anonimato. Tuttavia, Luk3 non ha voluto arrendersi e nel corso del daytime di ieri ha cercato di scoprire l'identità della ragazza. Il cantante aveva già ammesso di avere un sospetto, pensava che si trattasse di...Alessia. Avrà indovinato?

Amici 24, Luk3 scopre chi gli ha scritto il bigliettino!

Poco dopo la puntata di domenica, Luk3 ha deciso di iniziare a indagare per scoprire chi è la sua misteriosa ammiratrice e tra le varie supposizioni c'era quella che il bigliettino l'avesse scritto Alessia Pecchia. La ballerina di latino americano e allieva di Alessandra Celentano ha fatto notare che Luk3 quando ha cantato l'inedito ha guardato verso di lei e Alessio Di Ponzio le ha fatto notare che Luk3 le aveva fatto l'occhiolino. Poi, per tenderle una trappola, Alessio ha aggiunto: "Perché ha capito che gli hai scritto tu il bigliettino" e ingenuamente... Alessia ha ammesso di averlo fatto.

Mentre i ragazzi ridevano e applaudivano, Alessia è diventata rossa e si imbarazzata:

"Non è vero, volevo dire 'sì vabbè che c'entra, t'immagini sia stata io e mi fai l'occhiolino?" Volevo dire questo...Lui non ha pensieri. Io non ho scritto il biglietto, mi state fraintendendo ve lo dico. Non lo so chi l'ha scritto. Luca, ti chiedo scusa per questo disagio"

Poco dopo, però, Alessia ha confessato a Senza Cri di essere davvero lei la misteriosa ammiratrice! E che non aveva intenzione di ammettere nulla, perché si sentiva molto confusa sui suoi sentimenti.

