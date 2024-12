Amici 24, Luk3 non è presente nel daytime, che cosa è successo? Scatta l'allarme tra i fan

Gossip TV

Nell'ultimo daytime, i fan hanno notato l'assenza di Luk3 e hanno immediatamente iniziato a pensare al peggio. Cosa sarà successo?

L'ultimo daytime di Amici 24 ha fatto preoccupare i fan del talent show di Canale 5 per un motivo ben preciso: l'assenza di Luk3 dalle immagini. Una circostanza che ha fatto scattare l'allarme tra il pubblico del programma di Maria De Filippi e che ha portato a chiedersi "cosa è successo?".

Amici 24, Luk3 assente dal daytime del programma: scoppia l'allarme tra i fan

Oggi, venerdì 20 dicembre, è andato in onda l'ultimo daytime di Amici 24 prima della pausa natalizia. La trasmissione, come anche gli altri programmi condotti da Maria De Filippi, tornerà in onda a partire dal 7 gennaio 2025, mentre l'ultimo appuntamento domenicale di Amici sarà in onda domenica 22 dicembre.

La puntata andata in onda oggi pomeriggio ha visto tutti gli allivi riuniti per festeggiare il Natale: dopo il secret santa, i ragazzi si sono ritrovati per scambiarsi gli auguri e lasciare poi la casetta per trascorrere le festività con le rispettive famiglie. Gli allievi faranno poi ritorno in trasmissione all'anno nuovo, come è spesso accaduto anche nelle edizioni precedenti.

Tuttavia, durante il daytime di Amici 24 i fan hanno notato un particolare che li ha preoccupati molto: Luk3 risultava assente sia al pranzo sia allo scambio di auguri e biglietti tra i ragazzi. Questo ha portato i fan a chiedersi: cosa gli è successo? E, ovviamente, non sono mancate le teorie...

Amici 24, l'assenza di Luk3 fa preoccupare i fan: cos'è successo?

L'assenza di Luk3 durante l'ultimo daytime di Amici 24 ha preoccupato molto i fan del talent show di Maria De Filippi. Dagli account ufficiali della trasmissione non risultano comunicazioni, ma secondo quanto riportato da Novella2000, l'allievo di Lorella Cuccarini sarebbe stato ricoverato in ospedale nella giornata di giovedì 19 dicembre, si pensa per una colica renale.

L'indiscrezione è stata riportata dal settimanale che ha analizzato diversi post e commenti pubblicati dai fan di Luk3: da queste informazioni, forse fornite dalla famiglia e dagli amici del giovane allievo, è stato possibile scoprire cosa gli fosse accaduto. Al momento, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni e non è stato divulgato alcun comunicato dalla scuola di Amici.

Sempre Novella2000 riporta che "al momento la situazione è sotto controllo" anche se non sono stati divulgati particolari e bisognerà attendere comunicazioni ufficiali, se ce ne saranno, per scoprire come sta il cantante.

