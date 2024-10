Amici 24, le pagelle della seconda puntata del talent show di Maria De Filippi: la rivincita di Anna Pettinelli

Gossip TV

Come ci sono sembrate le esibizioni dei ragazzi della scuola? Gli ospiti e i professori dell'ultimo appuntamento di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della seconda puntata del talent show di Maria De Filippi!

Ieri, domenica 6 ottobre 2024, su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le prime esibizioni dei cantanti e ballerini del talent show di Maria De Filippi? Tra colpi di scena e primi scontri in studio tra i professori della scuola, ecco le nostre pagelle!

Amici 24: le pagelle della seconda puntata di domenica 6 ottobre 2024

Alessandra Celentano: Voto 7 (Arriva il primo scontro con Deborah Lettieri e non sarà nemmeno l'ultimo!)

Ad Amici 24 è arrivato il primo scontro tra i professori del talent show di Maria De Filippi. E chi poteva esserci tra i protagonisti se non Alessandra Celentano? La severa insegnante di ballo si è bonariamente scontrata con la new entry Deborah Lettieri sul compito assegnato ad Alessia. La coreografa, che ha preso il posto di Raimondo Todaro, ha voluto mettere alla prova la giovane ballerina, ma si sà...solo la maestra può correggere e criticare i suoi allievi. Non si smentisce mai, ma ci piace anche per questo!

Alena e Diego Lazzari: Voto 4 (Quando essere popolari sui social e saper usare l'autotune non basta!)

Diego Lazzari è sicuramente un bravissimo influencer e tiktoker, ma essere un'artista è completamente diverso! Fare musica, convincere ed emozionare le persone è tutta un'altra storia ragazzo mio. La sua non è stata una bella esibizione, anzi ha stonato non convincendo per nulla il giudice della seconda puntata di Amici. Poteva essere una buona occasione per lui per farsi conoscere davvero e apprezzare dal grande pubblico, ma si sta rivelando una grande delusione. Peccato! Stessa discorso per Alena, che si è esibita sul palco con Niente canzoni d'amore di Marracash, posizionandosi ultima...Rudy forse dovrebbe rivedere bene la tua squadra!

Gigi D'Alessio: Voto 9 (La bocca della verità)

Gigi D’Alessio è sempre una garanzia! Con la sua classifica e con i suoi giudizi in studio, infatti, l'amatissimo cantautore della musica italiana ha dimostrato di essere l'unico lì dentro a capirne veramente di talento e di musica. Parlando di tecnica e intonazione, fregandosene (per fortuna) della popolarità già raggiunta dai ragazzi, dando consigli sinceri, concentrandosi solo su chi è realmente capace a cantare e chi non merita di andare avanti. Viva la sincerità.

Nicolò: voto 7 e mezzo (La rivincita di Anna Pettinelli)

Con grande sorpresa di tutti, soprattutto di Rudy Zerbi, Nicolò ha sbaragliato la concorrenza e conquistato il primo posto nella gara di canto. Il ragazzo ha stoffa da vendere e fortuntamente Gigi D'Alessio se ne è accorto: si è esibito sulle note di Beautiful Things senza autotune e senza stonare (cosa rara oggi), sa muoversi sul palco con grande carisma e personalità. Una bella rivincita per Anna Pettinelli. Complimenti! La sua scelta, al momento, si è rivelata la migliore.

