Amici 24, le pagelle della puntata di domenica 22 dicembre: l'uscita assurda di Teodora, meno male che c'è Maria De Filippi!

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi nell'ultima puntata dell'anno del pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della tredicesima puntata del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 22 dicembre 2024, su Canale 5 è andata in onda la tredicesima puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi dell'amatissimo talent show di Maria De Filippi? Tra eliminazioni inaspettate, grandi emozioni e accesi confronti in studio, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 22 dicembre

Emanuel Lo: Voto 4 (Che cattiveria!)

Emanuel Lo ha letteralmente spiazzato tutti nel corso dell'ultimo pomeridiano di Amici, decidendo di mandare in sfida immediata Teodora dopo essere appena uscita da un'altra. Mandare via un'allieva in questa modo è stato davvero un colpo basso, oltre che una grande ingiustizia visto che ha deciso di stoppare un percorso di crescita come ha anche dichiarato la maestra Alessandra Celentano dopo l'eliminazione della ballerina. Ma Emanuel è un treno! Il professore di ballo della scuola, sembra essere proprio determinato a portare a casa la vittoria finale senza guardare in faccia a nessuno!

Teodora: Voto 8 (La ballerina lascia la scuola per un capriccio di Emanuel Lo)

Teodora è stata l'allieva che ha avuto più difficoltà ad Amici, ma sicuramente non meritava di uscire così. Il modo in cui è stata eliminata e il gelo che è calato in studio quando il giudice Marcello Sacchetta ha dato il suo verdetto sulla sfida è stato un vero e proprio colpo di scena per tutti: dalla stessa ballerina, che ha preferito lasciare lo studio senza dire nulla, alla professoressa Deborah Lettieri e i ragazzi della scuola, che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Possiamo dire che è stata un'uscita di scena davvero ingiusta, ma che ha lasciato il segno.

Eleonora Abbagnato: Voto 5 (L'etoile stronca, ma con classe)

Eleonora Abbagnato è stata chiamata a giudicare la gara di ballo, per sfortuna di Dandy! Eh si perché l'etoile, con la sua eleganza, ha letteralmente stroncato il ballerino e allievo di Deborah Lettieri definendo la sua esibizione come "Nulla di interessante. E’ tutto visto e rivisto". Un commento decisamente duro per un ragazzo che sta semplicemente lavorando e studiando per cercare di diventare un professionista. Dandy ci è rimasto male, e non ha tutti i torti!

Maria De Filippi: Voto 9 (L'empatia e la delicatezza che fanno la differenza)

Durante l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 24, è andata in onda un'emozionante corale di ballo e di canto richiesta da Maria De Filippi, che ha invitato l'eliminata Teodora a rimanere con lei per assistere allo spettacolo. Prima i ballerini e le ballerine e poi i cantanti si sono esibiti sulle note di alcune delle più celebri canzoni di Natale, raccogliendo gli applausi del pubblico ed emozionando anche i professori della scuola. Per cercare di consolare l'ex ormai allieva di Deborah Lettieri, la conduttrice l'ha invitata a raggiungere i suoi amici per condividere quel bellissimo ed emozionante momento insieme. Brava Maria!

La classe di Amici 24

L'eliminazione di Teodora ha spiazzato tutti sia dentro che fuori la scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunta alla sua 24esima edizione. Con l'uscita di scena della ballerina e allieva di Deborah Lettieri, i ragazzi ancora in gara sono: Ilan Muccino, Chiamamifaro, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3, Mollenback, Jacopo Sol e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Alessio, Francesca, Dandy e la nuova allieva Giorgia per la categoria ballo.

