Amici 24, le pagelle della nona puntata del talent show di Canale 5: Antonia vince e convince, artisti si nasce!

Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi nell'ultimo appuntamento pomeridiano di Amici 24? Scopritelo nelle pagelle della nona puntata del popolare talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi!

Ieri, domenica 24 novembre 2024, su Canale 5 è andata in onda la nona puntata del pomeridiano della 24esima edizione di Amici. Come sono andate le sfide e le esibizioni dei ragazzi del talent show di Maria De Filippi? Tra nuovi colpi di scena, grandi rivelazioni e scontri in studio, ecco le nostre pagelle!

Le pagelle della puntata di Amici di domenica 24 novembre

Antonia: Voto 8 (Artisti si nasce!)

Con l'ingresso di Antonia, la 24esima edizione di Amici ha fatto bingo! Già al suo esordio la scorsa settimana aveva fatto intravedere il suo talento, ma nell'ultima puntata del pomeridiano, dove ha anche presentato il suo inedito Giganti, possiamo dire che ha dimostrato quanto vale. Grande presenza scenica e una bellissima voce che arriva dritta al cuore, Antonia ha già convinto e conquistato tutti, persino Al Bano, che dopo averla ascoltata le ha proposto di collaborare "Vorrei fare un duetto con te, un disco". Il primo posto è più che meritato!

Ilan: Voto 5 (Il cantante inghiottito da Pino Daniele)

Ilan è sicuramente uno degli allievi più apprezzati della nuova edizione di Amici. La sua ultima esibizione sulle note di Dubbi non ho di Pino Daniele, però, non ha convinto nessuno, anzi. Per molti il giovane cantante e allievo di Rudy Zerbi è stato completamente inghiottito dal peso del brano e noi non possiamo non essere d'accordo. Un vero e proprio scivolone che gli ha fatto perdere terreno nella gara di canto. Apprezziamo comunque il tentativo!

Francesca: Voto 8 (La rivincita della ballerina di Deborah Lettieri)

Francesca si è presa la sua rivicincita su Emanuel Lo. Dopo essere stata "salvata" da Deborah Lettieri, la ballerina ha tirato fuori le unghie e conquistato giudici, professori e tutto il pubblico di Canale 5. La prima a sottolineare il suo talento è stata la coreografa Anbeta Toromani, chiamata a giudicare la gara di ballo, che l'ha definita intensa e dinamica. Ma a stupire tutti è stata....rullo di tamburi....Alessandra Celentano. L'allieva è riuscita a convincere anche la severa maestra della scuola che, soddisfatta del compito svolto, le ha dato un bel 7. Brava Francesca, come inizio non c'è male!

Alessandra Celentano: Voto 7 (La proposta della maestra non fa una piega!)

Nel corso dell'ultima puntata del pomeridiano, Alessandra Celentano ha proposto di introdurre una nuova regola, ovvero quella di eliminare coloro che si classificano ultimi per tre volte, anche non consecutive. Pur non essendo d’accordo con la maestra, la produzione di Amici ha lasciato scegliere i professori della scuola. E, come prevedibile, nessuno ha accettato. La proposta della maestra, però, non fa una piega, soprattutto guardando alle classifiche delle ultime puntate. La domanda è: perché non dare la possibilità a qualcun altro di entrare?

