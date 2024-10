Amici 24, Laura Valente a Vybes: "Non dovresti sorridere sempre quando canti, altrimenti sembri Joker" (VIDEO)

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici 24, Laura Valente è tornata per una preziosa lezione con gli allievi del talent e non ha risparmiato consigli e critiche. Ecco cosa è successo!

Oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, è andato in onda su Canale5 uno nuovo appuntamento con il daytime di Amici24: nel corso della puntata, abbiamo assistito a una Masterclass speciale di Laura Valente ad alcuni dei cantanti della scuola di Maria De Filippi. Come sempre, l'ex cantante dei Matia Bazar e madre di Angelina Mango ha dato agli allievi preziosi consigli, ma non ha risparmiato critiche, come quella rivolta a Vybes.

Amici 24, Laura Valente a Vybes: "Non puoi sorridere sempre quando canti, altrimenti sembri Joker"

L'ex cantante dei Matia Bazar ha raccontato che, dopo anni da performer, si è resa conto che il suo posto non era più sul palco: "Ho lasciato per la famiglia ho realizzato che la musica era la mia vita, ma non volevo più cantare, perciò, ho iniziato a insegnare musica. Oggi, sono qui per darvi dei consigli"​.

Dopo aver ascoltato l'esibizione di Chiamamifaro, nuova allieva del talent di Amici di Maria De Filippi entrata dopo aver vinto una sfida domenica 13 ottobre, Laura Valente ha esaminato Vybes e non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio che, a suo dire, rischiava di rovinare le esibizioni del cantante. L'artista ha interrotto subito l'allievo di Rudy Zerbi e gli ha chiesto il motivo del suo perenne sorriso mentre si esibisce:

"Ma questa canzone è allegra? E allora perché sorridi? Perché ti viene naturale...però non è bellissima, perché così sembri un po' Joker"

Vybes ha confessato che è qualcosa che gli viene spontaneamente e che non ha mai provato a controllarsi, così, sotto consiglio di Laura Valente ha provato a esibirsi cercando di non sorridere troppo. "Molto meglio" - ha poi concluso l'ex cantante.

Amici 24, Laura Valente dà un consiglio a Ilan: "Diventi musica quando canti, ma questo può diventare un problema"

Anche a Ilan Muccino la madre di Angelina Mango ha dato alcuni consigli. Il giovane cantante si è esibito sulle note di Pompeii dei Bastille e come lui stesso ha fatto notare il testo parla di ottimismo e della bellezza della vita. Ma, come gli ha fatto notare la coach Valente, di tutto questo nella sua esibizione non c'era traccia.

Laura Valente si è complimentata con il cantante, ma gli ha anche dato un prezioso consiglio:

"Tu hai un dono, quando canti diventi musica pura, ma questo può diventare un problema. Tu sei bravo, hai la musica dentro, ma tendi a sederti sugli allori, perché hai dei risultati molto velocemente. Impegnati, sei nel posto adatto"

Scopri le ultime news su Amici