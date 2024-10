Amici 24, Deborah Lettieri stuzzica Alessandra Celentano: il nuovo compito divide le ballerine della scuola (VIDEO)

Gossip TV

Tensione nella scuola tra le ballerine di Amici 24 per "colpa" della nuova coach Deborah Lettieri che ha sfidato la maestra Alessandra Celentano: ecco cosa è successo nel daytime di ieri del talent show di Maria De Filippi.

Tensione alle stelle tra le ballerine della scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 24esima edizione. Le ragazze si sono duramente scontrate a causa di un compito assegnato dalla professoressa Deborah Lettieri, che ha messo in atto una sorte di "vendetta" nei confronti della maestra Alessandra Celentano.

Scintille ad Amici

Nel daytime di ieri di Amici 24 le ballerine si sono rese protagoniste di un duro scontro nella scuola. Il motivo? Dopo Alessandra Celentano, anche Deborah Lettieri ha deciso di convocare le allieve per un’altra verifica in risposta a quella della collega. "Non so come la maestra Celentano si arroghi il diritto di chiamare le ragazze delle altre coach per un compito. Quindi voglio darvi 15 minuti di tempo per preparare una coreografia" ha dichiarato la nuova insegnante di ballo lanciando una chiara frecciata alla maestra.

Per l'occasione, però, la Lettieri ha usato un metodo totalmente diverso, che ha fatto storcere il naso a Chiara e Alessia. La ballerina di latino, in particolar modo, non è riuscita a trattenersi e ha affrontato la nuova professoressa di Amici 24 spiegandole di aver trovato scorretto il suo compito, arrivato subito dopo quello della maestra Celentano.

Alessia e Rebecca: è di nuovo scontro ad Amici 24

Ritornate in sala relax, sia Chiara che Alessia si sono lasciate andare ad uno sfogo in cui non sono riuscite a nascondere la loro delusione per il risultato della prova di sensualità e per il punteggio che le ha assegnato la nuova professoressa di Amici 24. "Ho già discusso con Deborah non ha senso che io e te parliamo, però se te vuoi litigare..." ha sbottato la latinista contro Rebecca, che ha continuato a criticare la sua compagna di avventura per il comportamento assunto nei confronti di Deborah Lettieri "Sono venuta a parlarti perché sono sincera e ti dico le cose in faccia. Sono vera e ti dico quello che penso". Non è la prima volta che Alessia e Rebecca si rendono protagoniste di accesi scontri nella scuola. Riusciranno mai a trovare un punto d'incontro? L'appuntamento è per domenica 27 ottobre 2024 alle 14 su Canale 5.

