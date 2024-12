Amici 24, Anna Pettinelli affronta Lorella Cuccarini dopo la puntata e poi torna da Luk3: "Mi dispiace ma..."

Gossip TV

Non c'è pace per Luk3 nella scuola di Amici 24. Il giovane cantante, che è arrivato ancora una volta ultimo nella gara di canto della domenica, si è confrontato prima con Anna Pettinelli e poi con la sua coach Lorella Cuccarini.

Continua il caso Luk3 nella scuola di Amici 24. Subito dopo l'ultima puntata del pomeridiano, infatti, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si sono rese protagoniste di un nuovo confronto in studio in cui hanno cercato di chiarire una volta per tutte la loro posizione sul giovane cantante del talent show di Canale 5.

Il chiarimento tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli

Nel daytime di oggi di Amici 24 è andato in onda il chiarimento tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. L'accesa lite scoppiata durante l'ultima puntata del pomeridiano non è per niente piaciuta alla speaker radiofonica, che ha deciso di convocare la sua collega in studio per confrontarsi sulla delicata situazione di Luk3.

"Te devi trovare una modalità per parlare con i ragazzi. Va benissimo che li mette in discussioni, sei libera di farlo, ma c'è modo e modo...Io non ho mai detto che Luk3 è un fenomeno, ma sta crescendo" ha dichiarato Lorella provocando la reazione immediata di Anna che ha ribadito il suo pensiero sul cantante e proposto alla sua collega di vedere altre persone per sostituirlo "Lui deve prendere coscienza dei suoi limiti. È sempre ultimo. Vuoi venire a vedere altri ragazzi? Vediamo insieme i provini e troviamo qualcuno che ti motiva. Io non mi diverto a metterlo in sfida. Quel banco serve a un altro".

Dopo essersi confrontata e chiarita con Lorella, Anna ha chiamato Luk3 per presentargli i suoi nuovi possibili sfidanti. Nel farlo, la professoressa di canto ha fatto intendere di aver trovato anche l'approvazione della sua collega: "Mi sono vista con la tua professoressa, abbiamo ragionato e l'ho invitata a vedere con me una serie di ragazzi che sono stati approvati anche da lei. Li rivedremo insieme. Sta capendo il mio ragionamento...Mi dispiace, ma il mio pensiero non è cambiato". Parole che hanno letteralmente spiazzato il giovane cantante di "Parigi in motorino" che, però, non si è lasciato scoraggiare, anzi: "Non mi spaventa questa cosa, mi sembra un volermi portare allo sfinimento".

Luk3 e Lorella Cuccarini a confronto

Destabilizzato e confuso dalle parole di Anna Pettinelli, Luk3 ha cercato un confronto con Lorella Cuccarini. Una volta raggiunta in sala prova e senza troppi giri di parole, il giovane allievo della 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi ha chiesto delucidazioni in merito alla chiamata ricevuta dalla speaker.

"Ho preso tempo, non le ho detto di si. Diciamo che è un pò manipolatrice, bugiarda in questo senso. Lei spera quello, vuole convincermi. La verità è che io ci credo in te. Ti faccio anche i complimenti per come stai gestendo questa situazione" ha affermato l'amata professoressa di canto cercando di tranquillizzare il suo allievo Luk3. Il giovane cantante riuscirà a superare anche la prossima sfida? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 8 dicembre 2024 alle 14 su Canale 5.

