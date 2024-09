Amici 24, Alessandra Celentano prende in squadra una ballerina di latino americano. E non manca un commento al suo aspetto!

Gossip TV

Oggi, nella prima puntata di Amici 24, Alessandra Celentano ha scelto come ballerina per la sua squadra una ballerina di latino americano. E ovviamente non si è trattenuta dal commentare la sua forma fisica...

La prima puntata della ventiquattresima edizione di Amici è iniziata con un vero colpo di scena: Alessandra Celentano ha selezionato per la prima volta, per la sua squadra, una ballerina di latino Americano. L'allieva si chiama Alessia, ha 23 anni e studia ingegneria, le manca un solo esame alla laurea e si è presentata ai provini di Amici 24 senza dirlo al padre, che non l'ha mai molto incoraggiata quando si esibiva durante le gare. La sua performance ha convinto Alessandra Celentano, che ha deciso di prenderla in squadra, non mancando però di farle un piccolo appunto sulla sua forma fisica.

Amici 24, Alessia è la prima allieva della nuova edizione: balla latino americano e sarà nella squadra di Alessandra Celentano

Che sia anche un po' la mancanza di Raimondo Todaro, l'unico latinista della scuola, ad averla convinta? Ironia a parte, Alessia ha conquistato con la sua energia e il suo movimento e l'amore per la danza la più severa delle prof del talent di Maria De Filippi. Alessandra Celentano, infatti, è stata l'unica a volerle dare la maglia e ad assegnarle il banco per l'ingresso ufficiale nella scuola.

Alessia si è esibita su Sesso e Samba di Tony Effe e Gaia e su un cha cha per volontà della professoressa. Dopo averla vista ballare, Maria De Filippi ha chiesto a ciascuno dei professori cosa avessero deciso. Emanuel Lo ha dichiarato di non essere interessato, perché Alessia non aveva ciò che cercava per il suo team. La nuova professoressa, Deborah Lettieri, ha invece ammesso di trovare la sua espressione facciale rigida e un po' stereotipata.

Ma, a sorpresa, quando è arrivato il momento di Alessandra Celentano, che aveva già alzato la leva durante la performance di Alessia, segnalando di volerle farle proseguire il provino, la professoressa ha stupito tutti.

Amici 24, Alessandra Celentano accoglie Alessia in squadra: "Si vede la gioia con cui balli, ma la tua forma fisica va migliorata"

Dopo il commento di Deborah Lettieri, le parole di Alessandra Celentano hanno sorpreso tutto il pubblico, provocando una grande ovazione:

"OItre al suo movimento, che è molto bello, una cosa che si vede è la gioia di questa ragazza quando balla. Ed è proprio quello che mi piace, è qualcosa che le viene per istinto, di natura. Mi piace come balli, mi piace il tuo movimento"

Tuttavia, la maestra di danza ha anche commentato la forma fisica della sua nuova allieva, dichiarando che ci sono alcuni aspetti da sistemare. Tuttavia, Alessia, con ironia e un gran sorriso, ha risposto: "Facciamo la dieta, allora". Facendo sorridere anche la severa maestra, la quale le ha dato ufficialmente la maglia per la scuola. Maria De Filippi si è congratulata con lei:

"Sei la prima allieva e la tua insegnante di riferimento sarà la Celentano. E avrai già capito che starai a grissini"

Al che, Alessandra Celentano ha replicato: "Ma no, Maria! Ma non capisci niente di diete" con la conduttrice che ha ribatutto: "No, infatti, io mangio!".

