Amici 24, Alessandra Celentano: la maglia con la scritta Guru è una risposta alla provocazione di Deborah Lettieri (VIDEO)

Deborah Lettieri ha definito Alessandra Celentano una guru della danza, con intento dispregiativo. Nella puntata di Amici 24, la Maestra ha risposto presentandosi in studio con una maglia con la scritta guru. Ecco cosa è successo!

Alessandra Celentano e Deborah Lettieri hanno innescato uno scontro a distanza nel corso di queste prime settimane di Amici24. Le due insegnanti, infatti, si sono indirettamente sfidate a colpi di compiti e nella puntata di oggi, domenica 27 ottobre 2024, Alessandra Celentano ha risposto alla provocazione lanciata da Deborah Lettieri presentandosi con una maglia con la scritta guru.

Amici 24, Alessandra Celentano: la maglia con la scritta "Guru" è una risposta a Deborah Lettieri

Dopo che la Maestra aveva convocato le allieve di ballo per una staffetta di stili, facendo emergere le lacune di alcune delle ballerine, Deborah Lettieri aveva replicato con un nuovo compito, accusando Celentano di comportarsi come se fosse un "guru della danza" che si arrogava il diritto di convocare a piacimento anche le allieve che non erano della sua squadra e sottoporle a esami e prove.

Già durante il daytime, Celentano aveva accettato senza battere ciglio la provocazione di Deborah Lettieri e aveva dichiarato che ceramente la sua competenza nella danza era tale che l'appellativo guru non era poi così sbagliato per lei. A sostegno di queste parole, oggi, in puntata, Alessandra Celentano ha deciso di presentarsi con una maglia con la scritta "GURU". Il gesto ha strappato un sorriso sia a Deborah Lettieri sia al pubblico in studio.

In puntata, Maria De Filippi ha riepilogato la settimana di scontri tra le due professoresse e sia Deborah Lettieri sia Emanuel Lo si sono detti contrari, ma non solo. La nuova insegnante ha deciso di scrivere una lettera alla collega, per dirle cosa pensava del suo compito. La lettera è iniziata con una frecciatina alla Maestra: dato che in puntata non le avrebbe lasciato dire nulla, aveva deciso di scriverle. Inoltre, ha proseguito la professoressa, il compito è stato totalmente errato nell'approccio adottato dalla Celentano.

Perché in pochi minuti nessuna delle ballerine avrebbe potuto imparare davvero uno stile, perciò, ciò che davvero poteva essere valutato era solo la rapidità di apprendimento, ma senza tener conto del livello di partenza delle ballerine e della loro preparazione.

Amici 24, Emanuel Lo contro Alessandra Celentano: "Questa è una presa in giro"

Deborah Lettieri aggiungeva anche che se gli altri anni gli insegnanti non avevano battuto ciglio di fronte a questo suo comportamento, lei non avrebbe invece taciuto e si augurava che la Maestra non si arrogasse più il diritto di assegnare compiti così deleteri per l'autostima delle ballerine. Per tutta risposta, Alessandra Celentano ha replicato che questa lettera conteneva dei ragionamenti che "Non sono da vera insegnante" provocando la reazione infastidita anche di Emanuel Lo.

Il ballerino e coreografo di hip hop ha definito il compito assegnato dalla Maestra una vera "pagliacciata", dichiarando che con il suo modo di fare lei ha preso in giro tutti loro e non era giusto che nell'assegnazione dei voti pesasse di più il suo rispetto a quello dei professionisti:

"Hai fatto tutto per far emergere i tuoi allievi. Non sei un guru, smettila di comportarti così"

Alessandra Celentano ha però ribattutto che il suo compito è stato completamente equo e che non era tenuta a essere d'accordo con le loro rimostranze.

