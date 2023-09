Amici 23, Wax interviene sullo scontro tra Rudy Zerbi e Holy Francisco!

Gossip TV

La nuova edizione di Amici 23 si è aperta con uno scontro tra Rudy Zerbi e Holy Francisco. A commentarlo è arrivato anche un altro ex allievo con cui Zerbi si è scontrato nella scorsa edizione: Wax.

Amici23 è iniziato solo da qualche giorno, eppure, si sono già verificati alcuni episodi nella scuola di Canale5: nella puntata di ieri pomeriggio, il talent di Maria De Filippi ha visto lo scontro tra Rudy Zerbi e Holy Francisco, uno degli allievi di Anna Pettinelli. A commentare la querelle tra i due è intervenuto anche un noto ex allievo della scorsa edizione di Amici, con cui Zerbi ha avuto non pochi scontri: Wax.

Amici 23, Wax commenta lo scontro tra Rudy Zerbi e Holy Francisco

Il daytime di Amici di ieri, martedì 26 settembre, si è aperto con un confronto molto acceso tra Rudy Zerbi e Holy Francisco: il cantante, infatti, in un video mostrato dalla produzione, ha ammesso, spavaldo, che "avrebbe fatto il c***" al professore. Zerbi lo ha immediatamente smascherato, chiedendogli di esibirsi nella sua cover di una canzone dei Finley. Holy, ovviamente, non ha dato il meglio di sé e il prof si è vendicato assegnandogli un compito con cui l'allievo dovrà sbalordirlo e farlo tremare.

A commentare la vicenda è stato un altro ex allievo del programma, un cantante con cui Zerbi si è scontrato sin dal primo giorno della scorsa edizione: stiamo parlando di Wax, il ribelle allievo di Arisa, più volte criticato dal coach di canto. In seguito alla visione del filmato in cui Holy Francisco si diceva preoccupato che la sua bravata gli costasse il posto nella scuola, Wax ha deciso di commentare la vicenda, chiarendo fin troppo bene sia da che parte stava sia cosa pensasse della situazione:

"Ma tanto non te ne vaiiiiii"

