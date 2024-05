Amici 23, Veronica Peparini rompe il silenzio sul rapporto con Giulia Stabile e su Dustin e Marisol in finale svela...

Gossip TV

L'ex amatissima e seguitissima professoressa di Amici, Veronica Peparini, a ruota libera: "Con Giulia Stabile non è successo nulla, Marisol e Dustin sono due eccellenze della danza".

Veronica Peparini è stata uno dei volti più amati e seguiti di Amici. Intervistata da Superguidatv, la coreografa ed ex professoressa del talent show di Maria De Filippi ha rotto il silenzio sul rapporto con Giulia Stabile ed elogiato i due ballerini finalisti della 23esima edizione, Dustin Taylor e Marisol Castellanos.

La confessione di Veronica Peparini sui ballerini finalisti di Amici 23

L'attesa è quasi finita! Sabato 18 maggio 2024 in diretta su Canale 5 andrà in onda la finale della 23esima edizione di Amici. Tra i finalisti che si contenderanno la vittoria anche i due allievi della maestra Alessandra Celentano, Dustin Taylor e Marisol Castellanos, che nelle ultime ore, sono stati elogiati dalla coreografa Veronica Peparini. Intervistata da Superguidatv, l'ex professoressa del talent show di Maria De Filippi ha infatti confessato:

Marisol e Dustin sono due eccellenze della danza. Sono due bravissimi ballerini che hanno tantissimo talento. Ben venga la vittoria sia dell’uno che dell’altra. Sono veramente preparati [...] Amici ha permesso di portare la danza e il canto nelle case degli italiani.

La Peparini ha poi parlato della sua lunga esperienza nella scuola di Amici, dove ha ricoperto il ruolo di insegnante per circa dieci anni:

Di talenti ne sono passati davvero tanti. Ho sempre avuto un buon fiuto in questo. Forse è capitato che avrei voluto che qualche ragazzo ce la facesse e invece poi non ce l’ha fatta. In questi anni sono rimasta in contatto con molti ragazzi della scuola di Amici e con alcuni di loro ho instaurato una bella amicizia...

Veronica Peparini e la verità su Giulia Stabile

Ricordando gli anni passati ad Amici, la compagna di Andreas Muller, che è diventata da poco mamma di due splendide gemelline, ha parlato di un suo possibile ritorno nel talent show di Canale 5 e svelato la verità sul rapporto con Giulia Stabile, sua ex allieva e ormai ballerina professionista:

Non è successo nulla. Giulia è una ragazza molto giovane e quindi non potrei pensare di far succedere qualcosa. E’ stata mia allieva, seguiva i miei corsi e quelli di Andreas ancora prima di entrare ad Amici e l’ho portata io nel programma. Ben venga il suo successo.

