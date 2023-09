Amici 23, un cantante scartato ai provini sbotta sui social contro il programma!

Gossip TV

Uno degli allievi scartati ai casting di Amici ha deciso di lamentarsi sui social. Ecco cosa è successo!

Domenica 24 settembre è andata in onda su Canale5 la prima puntata di Amici 23, la nuova edizione del talent condotto da Maria De Filippi. Finalmente, dopo mesi di attesa, è stata presentata la nuova classe di allievi del programma, che comprende non pochi volti noti per l'amicizia con altri ex allievi o per essere figli di artisti del mondo dello spettacolo. E, in attesa di conoscere meglio gli allievi di quest'anno, sui social uno dei cantanti scartati si è lamentato dei provini del programma.

Amici 23, uno degli allievi scartati sbotta contro il programma

Uno dei cantanti scartati ai provini, che non ha neppure avuto la possibilità di arrivare in studio durante la prima puntata, ha deciso di svelare come sono andati i provini e di scagliarsi contro il programma: la storia è stata raccontata da Primogenito, un cantante che si è presentato ai provini solo per provare le sue capacità di artista e che il protagonista del racconto è un suo amico.

Nella canzone cantata nel video, Primogenito si scaglia duramente contro la scuola di Amici, per aver illuso il suo amico e averlo poi scartato:

"Non funziona come credi, ti hanno illuso e poi scartato. Il messaggio che fate passare in ogni post su Instagram dove descrivete Amici come un programma per tutti, quando già sapete bene chi saranno i vostri eletti"

Il messaggio diffuso dal cantante si aggiunge alle diverse polemiche nate dalla presenza massiccia di alcuni nuovi allievi che hanno legami importanti sia con ex allievi - come Matthew, amico di Irama - o sono figli d'arte, come Holden, il figlio del marito di Laura Pausini.

Scopri le ultime news su Amici