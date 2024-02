Amici 23, svelata la data d'inizio del Serale: ecco quando va in onda la prima puntata

Gossip TV

Si avvicina il Serale di Amici23: ecco quando andrà in onda il primo appuntamento.

Il talent di Amici 23 si sta avvicinando alla sua fase più calda: il Serale, durante il quale gli allievi rimasti nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi si sfideranno per ottenere l'ambito premio e la vittoria del programma. In attesa di scoprire chi saranno gli allievi che accederanno alla seconda fase, visto che i professori hanno in ballo ancora diverse maglie e situazioni da sistemare, è stata svelata la data d'inizio del primo appuntamento del Serale di Amici.

Amici 23, svelata la data d'inizio del Serale! Ecco quando inizierà

Già nel corso delle scorse puntate del programma Maria De Filippi aveva commentato che "mancano tre puntate al Serale!" e in vista della seconda fase i professori stanno iniziando a consolidare le loro squadre. Le maglie fino a questo momento assegnato sono state quelle per Dustin, Holden, Gaia, Martina e Marisol. Secondo le anticipazioni di Amici per la puntata che andrà in onda oggi, 25 febbraio, sembra che altri tre allievi accederanno al Serale!

Resta incerta la situazione di Ayle, l'allievo di Anna Pettinelli che aveva deciso di abbandonare la scuola, per poi cambiare idea nuovamente e chiedere di essere riammesso. La conduttrice aveva lasciato che l'ultima parola fosse della sua insegnante, Anna Pettinelli appunto, ma aveva chiesto l'opinione dei ragazzi e dei professori.

Quasi all'unanimità, entrambe le categorie si erano pronunciate a sfavore di un rientro di Ayle nella scuola, soprattutto, vista la mancanza di disciplina del cantante, che è stato spesso richiamato per il suo comportamento. Alla fine, Pettinelli l'aveva riammesso e nell'ultimo daytime gli ha lanciato un ultimatum: Ayle non deve più commettere errori, perché altrimenti al Serale non arriverà.

Sulla data d'inizio della seconda fase del talent, sembra oramai certa la data d'inizio: il Serale inizierà il 16 marzo su Canale5. In effetti, anche lo scorso anno era iniziato verso la metà di marzo, dopo la fine di C'è Posta per Te. E, stando alle dichiarazioni del diretto interessato, sembra che anche quest'anno uno dei giudici del Serale sarà Cristiano Malgioglio, che aveva diviso l'onore e l'onere, l'anno scorso, con Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

