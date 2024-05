Amici 23, sorpresa per Mida: l'emozionante incontro con la mamma (VIDEO)

Gossip TV

A pochi giorni dalla finale di Amici 23, che andrà in onda sabato 18 maggio, il cantante Mida ha ricevuto una dolcissima sorpresa da parte della mamma.

Grandi emozioni ad Amici 23 per Mida. A pochi giorni dalla finale, che andrà in onda sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5, per il cantante di Rosso Fuoco è arrivata una bellissima sorpresa da parte dei suoi genitori: il finalista ha ricevuto un dolce video-messaggio da parte del papà e ha riabbracciato sua mamma dopo tanti mesi di lontananza.

Una sorpresa per Mida

Nel daytime di ieri di Amici 23, Mida ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei genitori. Il cantante della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini è stato convocato in saletta con una scusa, quando a un tratto è partito un videomessaggio da parte del papà: "Ti mando questo breve video per dimostrarti quanto io possa essere orgoglioso di te. Sei un ragazzo perbene ed educato. Sei un uomo meraviglioso. […] Sono veramente contento di tutto ciò che hai fatto, stai facendo e farai. Ti amo enormemente".

Ma le sorprese per Mida non sono finite. Il cantante ha poi raggiunto lo studio del Serale di Amici 23 dove ha ascoltato un dolce messaggio da parte della mamma, che gli ha chiesto di cantarle nuovamente la canzone Portami a ballare. E proprio mentre si stava esibendo, Cristian è stato raggiunto dalla mamma, che lo ha abbracciato emozionata: "Sei la mia vita, ti amo". Un momento davvero bello che ha commosso tutti i telespettatori.

La finale di Amici 23 in onda sabato 18 maggio su Canale 5

Ricordiamo che, oltre a Mida, i finalisti della 23esima edizione di Amici sono: Holden, Petit, Sarah, Dustin e Marisol. Chi sarà il vincitore assoluto del talent show di Maria De Filippi? Per scoprirlo non ci resta che attendere l'ultima puntata del Serale, che andrà in onda sabato sera 18 maggio 2024 in diretta su Canale 5.

