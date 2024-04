Amici 23, Sofia spiazzata dalla maestra Celentano: "Non me l'aspettavo" (VIDEO)

Gossip TV

La ballerina Sofia commenta la quinta puntata del Serale di Amici e i complimenti ricevuti da Alessandra Celentano.

La sesta puntata del Serale di Amici 23 andrà in onda sabato 27 aprile 2024 in prima serata su Canale 5. Tra le ballerine ancora in gara c'è Sofia Cagnetti che, nel corso dell'ultimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi, è stata elogiata inaspettatamente anche dalla maestra Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano elogia Sofia: la reazione della ballerina

Nel daytime di ieri di Amici 23, i ragazzi della scuola si sono confrontati e hanno commentato la quinta puntata del Serale. Tra tutti, la ballerina Sofia Cagnetti è rimasta piacevolmente sorpresa dai complimenti ricevuti da Alessandra Celentano. La maestra, infatti, ha rivelato in puntata di essere contenta del percorso fatto dall'allieva di Emanuel Lo:

Si lei mi piace. Penso che Sofia abbia delle bellissime qualità, che è migliorata nel corso del tempo [...] Ha avuto un momento di down e poi si è ripresa e questo mi fa molto piacere. Sono contenta che stia facendo questa bella avventura.

Dichiarazioni che hanno colpito Sofia. La ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo ha ammesso di essere felice per i complimenti ricevuti e di capire bene la posizione assunta dalla maestra Celentano in puntata:

L'ultimo giudizio da parte della maestra Celentano era stato più o meno qualche mese fa, verso gennaio, ed era negativissimo. Nella sua classifica mi aveva messo penultima e poi subito dopo mi era arrivato un compito dove diceva che non gli piacevo più e che secondo lei ero calata. Quindi non me l'aspettavo, sono rimasta molto felice.

