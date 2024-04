Amici 23 Serale, Holden si esibisce con Francesca Tocca e la performance infiamma lo studio [VIDEO]

Gossip TV

Ieri sera, durante il Serale di Amici 23, Holden ha cantato mentre Francesca Tocca si esibiva e la loro performance ha infiammato lo studio! Vediamo insieme cosa è successo!

La quarta puntata del Serale di Amici23 ha visto protagonisti Holden e Francesca Tocca in un guanto si sfida che ha infiammato lo studio di Canale5. Il cantante, infatti, si è esibito sulle note di Mediterranea di Irama, sfidando Mida, davanti alla giuria, ai professori e a Maria De Filippi.

Amici 23 Serale, Holden e Francesca Tocca infiammano lo studio con la loro esibizione [VIDEO]

Questo guanto di staging è stato lanciato da Lorella Cuccarini qualche settimana fa e già alla lettura della sfida Holden si era enormemente imbarazzato perché avrebbe dovuto cantare accompagnandosi a Francesca Tocca, una delle professioniste più talentuose e avvenenti del programma, per la quale tra l'altro non ha mai nascosto di avere una piccola cotta.

Durante l'esibizione Holden ha dato il meglio di sé, uscendo dalla sua comfort zone e mettendosi in gioco. Il cantante ha persino dedicato un verso della canzone alla ballerina, strappando l'applauso del pubblico e la reazione divertita di Raimondo Todaro che si godeva la scena dalle gradinate dello studio. Alla fine dell'esibizione, tuttavia, i giudici pur apprezzando lo sforzo del cantante, hanno deciso di premiare Mida, più aggressivo e sicuro di sé durante la performance.

Amici 23 Serale, Holden si è "risvegliato"? Le parole di Cristiano Malgioglio su di lui

Holden era stato definito un po' "addormentato" da Cristiano Malgioglio, che nella terza puntata del Serale di Amici gli aveva chiesto se aveva intenzione di darsi una svegliata. Il carattere timido e pacato dell'artista gli hanno spesso portato questa nomea di non essere particolarmente vivace, soprattutto, se messo a paragone con Petit o Mida.

Tuttavia, è innegabile, come ha poi dichiarato anche lo stesso Malgioglio ieri sera su Canale5 che Holden sa cantare e la sua bravura è nella sua voce e che non ha bisogno necessariamente di guanti di sfida di staging per dimostrare il suo valore. Anche Giuseppe Giofrè ha concordato con Malgiolgio, sottolineando però che è bello poter vedere il cantante anche fuori dalla sua comfort zone.

