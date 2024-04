Amici 23 Serale, Giulia Stabile difende Marisol dai commenti di Emanuel Lo

Gossip TV

Dopo la lite su Marisol tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo nell'ultima puntata del Serale di Amici 23, a intervenire è la professionista Giulia Stabile. Ecco cosa è successo!

Durante la quarta puntata del Serale di Amici23, c'è stata un'accesa lite tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano per via del guanto di sfida che ha visto coinvolte Marisol e Sofia. La ballerina della Maestra è tra i talenti di questa edizione del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in sua difesa è intervenuta nelle scorse ore Giulia Stabile, ex vincitrice del talent e professionista di quest'anno.

Amici 23 Serale, Marisol difesa da Giulia Stabile contro i commenti di Emanuel Lo

La sfida che ha visto contrapporsi Marisol e Sofia è stata preceduta da una discussione tra i rispettivi professori: Emanuel Lo non ha mai nascosto che, pur apprezzando la bravura della ballerina di Alessandra Celentano, la riteneva poco incisiva sul palco. E, infatti, nella sua lettera di sfida alla ballerina ha affermato che, fino a questo momento, Marisol ha dato solo il 60% nelle coreografie in cui si è esibita.

Questo commento ha provocato un'accesa reazione da parte di Alessandra Celentano: la maestra, infatti, non ha accettato che una delle allieve più complete del talent venisse definita poco incisiva e ha risposto per le rime al coreografo. E, in difesa di Marisol è intervenuta anche una delle professioniste del talent: Giulia Stabile. La ballerina, infatti, ha messo like a diversi commenti che sottolineano quanto Marisol sia una delle ballerine più talentuose del programma, tanto che a soli 18 anni può essere già considerata una professionista.

Su di lei anche Giuseppe Giofrè si era espresso in maniera entusiasta, affermando che nel vederla esibirsi con le altre ballerine del programma rendeva difficile credere che fosse ancora un'allieva. E anche Cristiano Malgioglio non ha esitato a definire "una meraviglia della natura" l'allieva di Alessandra Celentano.

Amici 23 Serale, il legame di Giulia Stabile con Marisol e le altre ballerine del programma

L'intervento sui social di Giulia Stabile a favore di Marisol è un'ulteriore testimonianza di come la professionista sia molto legata agli allievi: Giulia ha vinto nell'edizione numero 20 del programma, ma non ha mai dimenticato cosa significassero le pressioni e le difficoltà di essere un'allieva. E, infatti, anche con i ballerini di questa edizione si è dimostrata da subito comprensiva e attenta.

In particolare, Giulia ha stretto un bel rapporto con Marisol e Gaia e lo ha dimostrato difendendo la prima dagli attacchi di Emanuel Lo e incoraggiando la seconda a credere in sé stessa e a non scoraggiarsi per la fine della storia con Mida. Inoltre, ha ascoltato i dubbi di Sofia Cagnetti sulle sue esibizioni e sul timore di ballare con i capelli sciolti, dimostrandosi attenta ed empatica con i ragazzi.

La difesa di Marisol, inoltre, è la prova che anche Giulia Stabile ha riconosciuto il talento della ballerina, spesso, troppo sottovalutata e messa in panchina rispetto ad altri allievi. Anche sul web, molti fan si sono lamentati del fatto che le esibizioni di Marisol venivano mandate in onda troppo tardi su Canale5 e che non le veniva dato il risalto che meritava.

