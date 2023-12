Amici 23, scontro tra Nicholas Borgogni e Alessandra Celentano: "Mi hai stancato con questo atteggiamento" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di Amici 23, Nicholas e la prof Celentano si sono scontrati duramente!

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, mercoledì 6 dicembre, la maestra Alessandra Celentano ha nuovamente messo alla prova i ballerini con la griglia contenente i requisiti per essere i perfetti ballerini e con Nicholas Borgogni c'è stato uno scontro molto duro.

Amici 23, Nicholas Borgogni e Alessandra Celentano si scontrano: "Sei troppo irrispettoso"

Già da qualche settimana, Nicholas ha iniziato a rispondere a tono alle parole della prof del talent di Canale5 e anche durante la prova di oggi pomeriggio non ha risparmiato i commenti sulle parole della severa maestra, come quando ha risposto che non si aspettava niente di più di uno 0 come voto, perché "è da quando sono nella scuola che mi dice che non sarò mai un ballerino". Nonostante, inizialmente, Celentano abbia risposto anche con ironia alle parole dell'allievo di Todaro, durante la prova di propedeutica in cui il ballerino doveva dimostrare una certa elasticità, un commento di troppo del ballerino l'ha fatta scattare:

"Eh, Nicholas! C'è modo e modo di parlare...Adesso basta, devi stare zitto, tu sei l'allievo e devi stare zitto!"

Dopo la prova, il ragazzo si è lamentato con gli altri ragazzi della scuola di Canale5, dicendosi stanco dei continui rimproveri ricevuti:

"Mi sono rotto di sentirmi dire cose negative. Mi sono rotto le p***. Adesso basta, ha sempre da ridire. Ora faccio schifo anche nella presenza scenica. Non si può dire più niente...certo che mi difendo. Vengo screditato da 12 puntate, adesso mi sono rotto"

Quando Lucia gli ha fatto notare che forse aveva esagerato, Nicholas ha ribadito di essersi stancato, ma anche Kumo ha sottolineato che nella lezione con la professoressa, Nicholas ha fatto un po' troppo il simpatico e il ballerino ha risposto:

"Mi fa uscire di testa, certe volte non riesco a trattenermi. Però devo imparare che il silenzio è la risposta migliore"

