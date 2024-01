Amici 23, scontro tra Mida e Holden per le pulizie alla presenza di Rudy Zerbi: "Non ce la faccio così!" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, durante il daytime di Amici 23, tra Mida e Holden si è acceso un duro scontro a causa delle pulizie. Ecco cosa è successo!

Durante il daytime di Amici23 di oggi, martedì 23 gennaio, tra Mida e Holden è scoppiato un duro scontro alla presenza di Rudy Zerbi, che ha convocato tutti gli allievi del talent show di Maria De Filippi per un secondo atto del pulizia-gate. In un filmato, infatti, la produzione ha ripreso Mida, Sofia, Nicholas e Simone mentre pulivano la cucina e alcune affermazioni del cantante non sono per nulla piaciute a Zerbi.

Amici 23, Mida e Holden si scontrano: "Mi sono rotto il c****"

Nel video in questione, Sofia proponeva di trovare una soluzione per le pulizie della casetta che, dalle sue parole, ricadono sempre sulle solite persone. Mida si è però intromesso, dicendo, che la questione delle pulizie non si sarebbe ripresentata per via di Rudy Zerbi e Holden:

"Non succederà di nuovo la roba delle pulizie, altrimenti Rudy deve fare il c*** a Holden. Impossibile che non esca il suo nome"

Su questa frase si è voluto soffermare Zerbi, quando ha convocato tutti gli allievi del programma: il prof, infatti, ha chiesto perché Mida sembrava essere così che gran parte della colpa per le pulizie in casetta fosse di Holden e che lui non avrebbe preso provvedimenti. Il cante di Lorella Cuccarini si è difeso dicendo che non incolpava Holden soltanto e che le ragioni per cui aveva detto quelle parole erano che trovava difficile che un allievo forte come Holden potesse poi rischiare l'eliminazione per la faccenda delle pulizie:

"Il motivo, per me, se devo essere onesto, è che Holden è forte. Ho pensato che se l'ultima volta gli ha ritirato la maglia, per la stessa ragione, che poi si riprensenta. Ora cosa fa?"

Le affermazioni di Mida hanno infastidito Zerbi, ma hanno anche provocato la reazione infuriata di Holden: il cantante si ègiustificato dicendo che, è vero che nell'ultima settimana non ha avuto tempo di pulire, ma che è dipeso dallo stress a cui si è sottoposto per l'inedito che deve uscire e anche che non è l'unico che non pulisce:

"Se io non ci fossi stato la cucina sarebbe stata più pulita? No, esatto. Sentirmi dire da Mida che io sono il solito nome, ma non è una novità che lui parli dietro, sappiamo che sei un falso"

Tra i due allievi sono volate parole molto pesanti e, nonostante l'intervento di Simone che ha sostenuto la tesi di Holden per cui non era l'unico responsabile, il cantante di Zerbi si è risentito della situazione e ha chiesto al prof di allontanarsi, per non mostrare le lacrime in tv:

"Rudy so che non è un bel comportamento il mio, ma non ce la faccio così, mi sono rotto il c****. Ti chiedo il permesso di allontanarmi, non ce la faccio"

