Amici 23, scontro in studio tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: "Non puoi dire delle cose di un certo tipo"

Raimondo Todaro difende Nicholas dalle critiche della maestra Celentano ad Amici.

Nuovo scontro ad Amici 23 tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per via di una coreografia assegnata dalla maestra al ballerino Nicholas Borgogni. Un compito che ha messo a dura prova l'allievo, ma non ha messo d'accordo i due professori del talent show di Maria De Filippi.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: scontro ad Amici

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si sono resi protagonisti di un'accesa discussione per "colpa" di Nicholas Borgogni. In vista della nuova puntata di Amici 23, la maestra ha deciso di assegnare al ballerino un passo a due , giudicando poi "inclassificabile" l'esibizione:

È una questione di coordinazione, la mia è una coreografia completa. In un paso a due devi vedere i ballerini che ballano insieme, non è solo su e giù [...] Per me questa è una sciagura, peggio di una calamità naturale. Ho dato 3 perché non ha fatto cadere la ballerina, il resto inclassificabile. Ti aspettavi che li tenessi legati tutto il tempo? Non puoi dire delle cose di un certo tipo, parli come uno che non ne sa niente. Vi dovete rendere conto della realtà...

Critiche che non sono per niente piaciute a Todaro, che ha cercato di difendere il suo allievo:

Sembra che quello che fa Nicholas con Elena lo possa fare anche un palestrato, non è così [...] Non ascolti… Non discuto il fatto che si stacca, ma che tu ne approfitti per mettere certe cose e metterlo in difficoltà.

