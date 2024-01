Amici 23, scontro Cuccarini-Pettinelli su Sarah, interviene Rudy Zerbi: "Inquinatrice di classifiche!" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, ad Amici 23, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli si sono di nuovo scontrate su Sarah e Rudy Zerbi è intervenuto per dire la sua. Ecco cosa è successo!

Anche in questa puntata di Amici 23 non sono mancati gli scontri tra Anna Pettinelli e gli altri due prof del talent di Canale5, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. E, anche in questa occasione, la causa scatenante è stata l'esibizione di Sarah: per la speaker, infatti, l'allieva è ancora pesante nel suo modo di cantare e cerca in ogni modo di impressionare quando si esibisce.

Amici 23, Anna Pettinelli di nuovo contro Sarah: interviene Rudy Zerbi: "Inquinatrice di classifiche"

Dopo che Sarah si è esibita con una cover di Control e Arisa, giudice della gara di canto, le ha rivolto alcuni complimenti, la conduttrice Maria De Filippi ha chiesto ad Anna Pettinelli cosa pensasse dell'esibizione ed esattamente come nella scorsa puntata, la speaker ha ritenuto la performance di Sarah troppo ricca di sofismi e di esagerazioni e che, secondo lei, dal suo arrivo nella scuola la cantante di Lorella Cuccarini non aveva avuto alcun miglioramento. Stanca delle offese alla sua allieva, Cuccarini ha chiesto di convocare le vocal coach che si occupano di far lezione ai cantanti.

Contrariamente a ciò che sperava Pettinelli, sia Lalla sia Antonella hanno smentito il suo giudizio su Sarah, affermando che, invece, la cantante è una delle allieve che si impegna di più a lezione ed è migliorata tanto. Anche Arisa è di nuovo intervenuta per ribadire il suo giudizio positivo su Sarah:

"Mi è capitato di sentire un suo inedito e mi piace. Nonostante sia piccola e giovane è originale. Tu ti distingui da quello che va di moda oggi. Mi sembra molto romantica. Canta con delicatezza, è bravissima"

Anche Rudy Zerbi ha preso la parola e sono volati stracci tra lui e Anna Pettinelli:

"Sentir dire alla Pettinelli che qualcuno è pesante è il massimo. Tu non vuoi essere convinta che Sarah migliorerà, perché ti sei già fatta questa idea su di lei e nessuno te la toglierà. Sei solo un'inquinatrice di classifiche!"

