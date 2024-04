Amici 23, Sarah Toscano pubblica il nuovo inedito e un commento di Holden entusiasma i fan: flirt in corso?

Gossip TV

Sarah Toscano e Holden di Amici 23 sono una coppia? Un commento del cantante sotto il post che pubblicizza il nuovo singolo di Sarah entusiasma i fan!

Nella scuola di Amici 23 non mancano flirt e amori e ogni anno i fan del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi assistono alla nascita di varie coppie nel programma. In questa ventitreesima edizione non sono mancate, in tal senso, le sorprese e i colpi di scena: se Marisol e Petit sembrano più uniti che mai, non si può dire lo stesso di Mida e Gaia, che hanno chiuso il loro rapporto poco prima del Serale. Ma, c'è anche chi spera di veder presto insieme altri due allievi di Amici: stiamo parlando dei cantanti Sarah Toscano e Holden.

Amici 23, Sarah Toscano e Holden: flirt in corso? Un commento del cantante scatena l'entusiasmo dei fan

Le prime voci di una simpatia tra loro si erano diffuse diversi mesi fa, quando la cantante del team di Lorella Cuccarini aveva messo like ad alcuni video edit su TikTok nei quali si parlava di un'eventuale storia d'amore con Holden. Tuttavia, almeno all'inizio, entrambi hanno poi smentito che ci fosse qualcosa tra loro che andasse oltre l'amicizia.

Ma, ora è spuntato un commento di Holden che ha riacceso l'entusiasmo dei fan. La pagina ufficiale di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato le cover di tutti i singoli dei cantanti ed è lì che è apparso il comemnto di Holden. Infatti, in occasione dell'uscita degli inediti dei cantanti, Joseph Carta ha deciso di commentare il post dell'inedito di Sarah, Sexy Magica, con un breve messaggio con tanto di emoji:

"Sexy, amore, magggica!"

Questo semplice commento è bastato a scatenare i fan che ora sperano che i due possano diventare ufficialmente una coppia. Dopotutto, entrambi i cantanti sono molto in sintonia tra loro e ai fan del programma non è sfuggita la sintonia che hanno sempre dimostrato, anche nei video dei backstage e nel daytime di Amici.

COME STIAMO pic.twitter.com/CytFydOpQ3 — Holden & Sarah Era ✨ (@solostanottee) April 29, 2024

