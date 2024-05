Amici 23, Sarah Toscano ha inserito un riferimento a Giulia Stabile in Touché? Ecco cosa è stato rivelato!

Gossip TV

La vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano ha forse inserito un piccolo riferimento alla ballerina Giulia Stabile in Touché? Ecco cosa è stato rivelato!

Amici 23 si è concluso con la vittoria di Sarah Toscano, nella serata di sabato 18 maggio su Canale5. L'allieva di Lorella Cuccarini ha conquistato il pubblico e il televoto l'ha premiata facendole vincere il primo premio. E, ora che è tornata alla sua vita di tutti i giorni, i fan sono curiosi di scoprire tutto sulla loro beniamina e su ciò che riguarda le sue canzoni.

Amici 23, Sarah Toscano cita Giulia Stabile nella sua Touché

Sarah ha lasciato il talent di Canale5 da solo un giorno e già è di nuovo in viaggio per il suo primo instore tour per presentare il nuovo EP Sarah. L'album contiene diversi singoli nuovi e anche tutti i successi che Sarah ha presentato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Tra essi, uno in particolare, Touché ha scatenato la curiosità dei fan per una frase in particolare.

Infatti, nella canzone, Sarah cita una ragazza di nome Giulia e i fan si sono chiesti se per caso non si tratti di Giulia Stabile, ballerina professionista del talent ed ex vincitrice del programma. La frase in cui compare il nome di Giulia cita così:

"Giravi per la strada mano a mano con Sofia, me l’ha detto Giulia che gliel’ha detto Maria"

E, se fino a ora, i fan hanno avuto il dubbio che si trattasse di Giulia Stabile, ora, arriva la conferma che la Giulia citata nella canzone è davvero la ballerina di Amici

Amici 23, Giulia Stabile racconta come ha scoperto di essere citata nella canzone di Sarah!

A svelare che di essere proprio lei la Giulia citata nella canzone è stata la ballerina: Giulia Stabile, infatti, ha rivelato sui social che in queste ore ha scoperto la verità sulla canzone Touché di Sarah Toscano. La ballerina è sempre stata molto vicina agli allievi del talent, proprio perché ha già vissuto tutte le emozioni che loro stanno provando per la prima volta ed è in grado di capirli.

Con la sua empatia, Giulia ha anche voluto dare un piccolo regalo ai finalisti, prima della finale, per augurare loro di dare il meglio di sé e di essere fieri del loro percorso. E, ora, la ballerina ha scoperto che Sarah l'ha inclusa nella sua canzone, dedicandole una strofa:

"Ho appena scoperto di essere davvero la Giulia di questa canzone"

