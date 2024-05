Amici 23, Sarah Toscano e il mistero della felpa di Holden. Interviene Giulia Stabile!

Gossip TV

La vincitrice di Amici 23, Sarah Toscano, è stata fotografata con indosso una felpa di Holden: questo dettaglio ha riacceso le speranze dei fan su un flirt tra i due ex allievi. A spiegare come stanno le cose ci ha pensato Giulia Stabile!

Dopo la fine di Amici 23, proseguono le voci di un possibile flirt tra Sarah Toscano e Holden: i due cantanti del talent di Canale5, infatti, sono diventati particolarmente vicini durante la permanenza nel programma condotto da Maria De Filippi. Infatti, da mesi sono iniziate a circolare voci di una possibile storia tra i due e nonostante entrambi abbiano negato fermamente di essere più che semplici amici, i fan non sembrano volersi arrendere.

Amici 23, Sarah e il mistero della felpa di Holden: flirt in corso?

Gli indizi che tra Sarah e Holden ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia sono vari: oltre alla complicità che i due cantanti hanno sempre mostrato in casetta e durante le esibizioni, in cui spesso c'erano sguardi diretto all'uno o all'altra, i fan hanno scoperto che Holden ha dedicato il suo EP a Sarah, citandola nei ringraziamenti. La cantante è rimasta particolarmente sorpresa di questa dedica e ha dichiarato che tra lei e Joseph Carta c'è una bella amicizia.

I fratelli del cantante, inoltre, hanno messo mi piace a diverse pagine Instagram che sostengono la coppia e lo stesso Holden si è imbarazzato molto quando, al tavolo del talento e della verità, alla domanda "cosa vorresti avere di Sarah?", ha risposto con una risatina e un occhiolino. E, ora che il talent si è concluso e i due non vivono più insieme nella casetta, i fan sperano di coglierli insieme e di ricevere una conferma delle loro teorie.

A ulteriore conferma che possa esserci un legame tra loro c'è anche un nuovo msitero: quello della felpa di Holden indossata da Sarah. Di cosa stiamo parlando? In uno scatto che ha fatto il giro dei social in brevissimo tempo, si nota Sarah Toscano, mentre chiacchiera con Giulia Stabile e ha indosso una felpa di Holden. Quando i fan hanno visto la foto si sono scatenati e hanno subissato di commenti e domande i diretti interessati. A intervenire, però, ci ha pensato Giulia Stabile.

Amici 23, Giulia Stabile interviene e chiarisce come stanno le cose tra Sarah e Holden

La ballerina, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi e professionista del talent di Canale5, ha stretto un bellissimo rapporto con tutti gli allievi di questa edizione. Con la sua spontaneità ed empatia, Giulia è riuscita a stare vicino ad alcuni di loro, esortandoli a non mollare, e in occasione della Finale ha anche regalato ai 6 finalisti un piccolo portafortuna con tanto di discorso di incoraggiamento.

Giulia Stabile è stata anche citata da Sarah nella sua canzone Touché, in cui compare il nome Giulia in una strofa del testo ed è evidente che tra le due ex allieve del talent si sia instaurato un ottimo rapporto. Nello scatto in cui Sarah indossa la felpa di Holden, Giulia le sta vicino e le tiene il viso tra le mani, mentre le parla. Dato che i fan si sono scatenati e hanno iniziato a chiedere spiegazioni, Giulia ha deciso di intervenire e svelare come stavano le cose.

Sul suo profilo social, infatti, ha pubblicato un messaggio in cui ha fatto chiarezza sul mistero della felpa di Holden indossata da Sarah. Purtroppo, le sue parole hanno del tutto spento l'entusiasmo dei fan:

"Scusate. È colpa mia ahahah! Saretta era fuori e faceva freschetto. Così le ho preso la prima felpa che ho trovato"

