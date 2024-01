Amici 23, Rudy Zerbi si infuria con Malìa: "Vuoi fare il cantante o l'autore televisivo? Concentrati sulla musica" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di oggi, 16 gennaio, ad Amici 23, Malìa si è beccato la prima strigliata da Rudy Zerbi. Ecco cosa è successo!

Durante il daytime di Amici23 di oggi, 16 gennaio, Rudy Zerbi ha chiesto un confronto telefonico con tutti i cantanti ed è stato particolarmente duro con il suo allievo, Malìa.

Amici 23, Rudy Zerbi duro contro Malìa: "Sei incoerente!"

Non è certo la prima volta che il coach e produttore musicale chiede un incontro con i cantanti del talent di Canale5: già in passato, infatti, Zerbi ha avuto da ridire sull'atteggiamento a volte indisponente che i cantanti del programma di Maria De Filippi adottano nei confronti dei compiti assegnati e anche questa volta la motivazione non è cambiata:

"Pochi giorni fa avevamo avuto una discussione tutti insieme sul percorso, sul fatto di accettare ciò che vi viene chiesto di fare con spirito costruttivo. Vi ho detto quanto sia importante sperimentare, mettervi in gioco, provare, avere un certo tipo di condotta e consapevolezza, un'integrità artistica che non sia ostinazione. Mi sembra che queste mie parole siano state gettate al vento e mi riferisco a Malìa."

Rudy si è rivolto direttamente al suo allievo e gli ha ricordato che nella lista di cover, che l'allievo aveva fornito, c'è una canzone che ora si rifiuta di cantare, perché "non gli va più bene". Quando Malìa prova a giustificarsi, dicendo che al suo arrivo, non aveva ancora capito il format e che magari avrebbe voluto scegliere canzoni più popolari, il prof lo blocca e lo fredda infuriato:

"Fai dei discorsi che mi fanno accapponare la pelle. Cosa c'entra il format? Fai l'autore televisivo o il cantante? Cosa c'entra che una canzone che un mese fa ti piaceva e faceva bene per te ora non va più bene perché potrebbe non essere adatta al format? Ma che cantante sei? Vuoi venire fuori per l'artista che sei o sei alla ricerca di un consenso che se continui a essere così né carne né pesce non avrai mai?"

Rudy Zerbi prosegue chiedendo al suo allievo una maggior coerenza nel suo percorso e nelle sue scelte artistiche, per poi lanciare una pesante stoccata:

"Sei già abbatanza tronfio di quello che sai fare, la prossima volta che ti sento parlare di format e popolarità di una canzone, sei in discussione. Pensate a cantare, che già quello è tanto"

