Amici 23, Rudy Zerbi si commuove parlando degli allievi con cui è ancora in contatto dopo il talent [VIDEO]

Ospite ieri a Verissimo, Rudy Zerbi, professore di Amici 23, ha rivelato con quale allievo del talent è ancora in contatto. Ecco cosa ha raccontato!

Ospite nella puntata di Verissimo in onda ieri, domenica 5 maggio, Rudy Zerbi ha raccontato con quali ex allievi di Amici è ancora in contatto dopo l'avventura nel talent. Il produttore discografico e professore della scuola di Maria De Filippi è stato protagonista di una doppia intervista con Alessandra Celentano, con cui forma l'inarrestabile squadra degli ZerbiCele.

Amici 23, Rudy Zerbi si commuove parlando dei suoi allievi!

Il professore e discografico ha raccontato del rapporto con i suoi ex allievi, parlando anche di coloro che ha fortemente criticato nel corso degli anni. Durante l'intervista, Zerbi ha anche rivelato come si senta molto soddisfatto della sua squadra e dei risultati che sta ottenendo. Mentre, infatti Todaro e Pettinelli hanno perso tutti gli allievi e i CuccaLo sono a quota due, con Sarah Toscano e Mida, la squadra degli ZerbiCele è l'unica ad avere ancora tutti e quattro i suoi componenti:

"Parlando degli elementi più importanti, i nostri ragazzi, al di là di noi la realtà è che siamo molto felici, più felici che mai della nostra squadra. Siamo tranquilli, anche se non ci siamo noi, loro vanno avanti"

Il professore ha anche ammesso di considerare i ragazzi come se fossero suoi figli e della grande responsabilità che sente di avere come insegnante. Nel toccare questo argomento il prof non ha saputo trattenere la commozione, anche perché ha ricordato il grande sostegno che sono stati per lui i suoi genitori:

"Noi è come se avessimo tanti figli, ma una cosa dobbiamo sempre ricordarci. Noi quando ci lamentiamo di queste nuove generazioni, di questi ragazzi, del fatto che una volta erano meglio… non è vero. Noi dobbiamo ricordarci che siamo genitori, maestri, che dobbiamo essere dei punti di riferimento e degli esempi. Se siamo noi i primi a non essere dei punti di riferimento saldi, non saremo mai genitori di generazioni nuove di valore. Guardiamoci più dentro noi genitori prima di giudicare questi ragazzi, che meritano fiducia"

Amici 23, Rudy Zerbi racconta con quali ex allievi è ancora in contatto

Mentre la squadra ZerbiCele si appresta a prepararsi per la Semifinale di Amici 23, che andrà in onda domenica 12 maggio e non sabato per la finale dell'Eurovision Song Contesta, il prof di Amici è stato intervistato a Verissimo e lì ha raccontato con quali ex allievi è ancora in contatto dopo la fine del talent. A Silvia Toffanin ha rivelato che è rimasto in contatto anche con gli allievi a cui ha fatto critiche molto dure, ma che vederli adesso avere successo è per lui una grande soddisfazione:

"È una grande soddisfazione. Intanto Amici è l’unico talent che ha una scuola che li forma e quando escono hanno un approccio di chi l’ha fatta. Sono molto orgoglioso di vederli crescere anno dopo anno. Pensiamo ai The Kolors, ad Annalisa, Alessandra… Tutti i ragazzi che stanno andando avanti negli anni, anche i nuovi"

Zerbi ha concluso dicendo che, persino a distanza di anni, alcuni ex allievi con i quali è stato particolarmente duro, lo ricordano e lo ringraziano per le sue parole non sempre facili da digerire, perché hanno riconosciuto che le critiche che ha mosso loro si sono poi rivelate utili alla loro crescita artistica.

