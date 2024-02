Amici 23, Rudy Zerbi convoca Malìa e scatta il rimprovero: "Hai del talento, ma..." [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 di oggi, Rudy Zerbi ha convocato Malìa per un confronto...

Durante il daytime di oggi di Amici 23, su Canale5, Rudy Zerbi ha convocato Malìa, dopo che il cantante è arrivato ultimo nella classifica di canto nell'ultima puntata. Come da regola, il prof ha dovuto sospendergli la maglia e lo ha poi chiamato in casetta per un confronto faccia a faccia.

Amici 23, Rudy Zerbi convoca Malìa: "Ho delle responsabilità..." [VIDEO]

Il coach lo aveva ripreso in una precedente occasione, accusandolo di essere davvero incoerente, mentre in questo caso è stato molto più gentile e gli ha riconsegnato la maglia nell'immediato. Poi ha chiesto all'allievo di spiegare il suo punto di vista:

"Sono arrivato in puntata molto insicuro. Quando ti ho fatto sentire il pezzo, tu hai dato un giudizio positivo, ma quando hai detto che volevi parlarmi, mi è sembrato un ultimatum. E ho avuto paura, perché il giudizio di una persona esterna poteva cambiare il tuo"

Zerbi gli ha risposto che, al di là del sostegno che gli deve dare, ha anche delle responsabilità:

"Devo ascoltare il giudizio altrui, so che hai delle difficoltà e che al di là del talento devo tener conto anche di quelle. Tu devi lavorare, perché non sei ancora a fuoco, ogni settimana sei in discussione. Ti ridò la maglia e ti dico di lavorare, devi dare il massimo."

