Amici 23, Rudy Zerbi convoca ancora gli allievi e scatta il provvedimento: "Siete vergognosi" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di oggi ad Amici23, Rudy Zerbi ha di nuovo convocato gli allievi ed è scattato il provvedimento per ciò che successo nella scorsa puntata.

Oggi, ad Amici 23, durante il daytime andato in onda su Canale5, i ragazzi del talent sono stati di nuovo convocati da Rudy Zerbi, che ha voluto chiarire ciò che era rimasto in sospeso della questione pulizie, che aveva visto contrapposti Mida e Holden.

Amici 23, Rudy Zerbi riconvoca gli allievi e scatta il provvedimento

In un video mostrato nella scorsa puntata del talent di Maria De Filippi, Mida aveva accusato Holden di essere tra i responsabili del disordine in casetta. Il cantante di Zerbi si era risentito e aveva abbandonato lo studio infuriato. Come svela Zerbi, alcuni degli allievi hanno chiesto scusa a Holden, riconoscendo che non era come sosteneva Mida. Tuttavia, il professore ha anche confermato che le pulizie in casetta sono appannaggio di pochissimi allievi, di cui svela i nomi: Gaia, Simone, Sarah, Nicholas e Martina. Come commenta il professore:

"Si tratta di uno sparuto gruppo rispetto alla totalità della classe, perciò, Holden non è certo l'unico responsabile. A questo punto vi comunico che mi confronterò con i miei colleghi e presto saprete il provvedimento che vi riguarderà"

Poco dopo, i ragazzi sono stati ricontattati e si sono presentati davanti all'intero corpo docenti del programma: a eccezione di Nahaze e Kia, che sono le nuove arrivate e i 5 che sono stati nominati da Zerbi, tutti gli altri allievi saranno soggetti a un provvedimento disciplinare. I professori si mostrano estremamente delusi da come si sono comportati i ragazzi:

"Prima di dirvi il provvedimento, voglio dirvi che siete irrispettosi, arroganti e maleducati. Vivete in un modo incivile da 4 mesi, io e gli altri prof siamo stanchi di trovarci a dire le solite cose. Non se ne può più, adesso basta."

Su proposta di Alessandra Celentano, a tutti i ragazzi verrà vietato l'uso del telefono per un'intera settimana, ma se la situazione non cambierà, il provvedimento potrebbe essere esteso per anche molto più tempo. "Questo provvedimento è davvero infantile, lo faremmo con dei bambini di 7 anni. Lo trovo veramente ridicolo, ma è l'unica cosa che vi interessi." ha esordito Anna Pettinelli, seguita ancora da Alessandra Celentano:

"Questa è una mancanza di rispetto da parte vostra per tutti coloro che lavorano qui, è veramente orribile, imbarazzante"

Scopri le ultime news su Amici