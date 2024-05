Amici 23, Raimondo Todaro sorprende su Mida e poi svela: "Lei è una forza della natura" (VIDEO)

Gossip TV

Il professore Raimondo Todaro vuota il sacco ad Amici 23 e rivela il suo reale pensiero sui semifinalisti Holden, Petit, Mida, Sarah, Dustin e Marisol.

La 23esima edizione di Amici sta per giungere al termine. Dopo Anna Pettinelli, che ha stroncato inaspettatamente Holden, anche Raimondo Todaro ha rivelato il suo pensiero sui ragazzi ancora in gara al Serale ammettendo di vedere in finale i ballerini Dustin e Marisol e i cantanti Petit e Mida.

I finalisti di Amici 23 secondo Raimondo Todaro

Nel daytime di ieri di Amici 23, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro hanno parlato dei ragazzi ancora in gara al Serale. Interpellati dalla produzione del talent show di Maria De Filippi, i due professori hanno svelato i nomi di chi vorrebbero vedere in finale. Senza troppi giri di parole, il latinista ha elogiato Dustin, Marisol, Petit e Mida e bocciato Sarah e Holden:

Per me in finale dovrebbero andare sicuramente i due ballerini Dustin e Marisol perché sono fortissimi perché credo sia bello e giusto che il vincitore della categoria si decida in finale. Penso che Marisol sia una forza della natura, ho visto poche ballerine con quel potenziale, e trovo che sia migliorata tanto rispetto al pomeridiano. Credo che non abbia sbagliato un'esibizione, è uno spettacolo. Dustin l'ho sempre messo primo nelle mie classifiche, non è una sorpresa. Ha continuato per la strada che aveva intrapreso.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Gaia De Martino

Dopo aver speso parole di grande stima per Dustin e Marisol, i due ballerini ancora in corsa per la vittoria finale, Todaro ha rivelato il suo pensiero sui cantanti. Per quanto riguarda i possibili finalisti di Amici 23, il professore di ballo sembra avere le idee molto chiare:

I cantanti che meritano la finale per me sono Petit perché mi piace, è un bravo ragazzo semplice e solare. Ha un bel timbro e i suoi pezzi sono freschi, allegri. Mi mette di buon umore. Metterei Mida perché se penso alla colonna sonora di Amici 23 per me Rosso Fuoco è il pezzo più forte. Mi piace, a casa lo ascolto. Non merita invece Sarah anche se è quella che è cambiata più di tutti al Serale. Ha fatto un percorso meraviglioso però la trovo ancora indietro rispetto agli altri. Non porterei in finale Holden, anche se mi piace tantissimo, per una serie di motivi: il primo è perchè tra tutti a un certo punto ha mollato, e poi perché lo ritengo fortissimo nei suoi pezzi e meno nelle cover.

La semifinale di Amici in onda domenica 12 maggio su Canale 5

Ricordiamo che la semifinale di Amici andrà in onda in via del tutto eccezionale domenica 12 maggio 2024 in prima serata su Canale 5. Il motivo? Mediaset ha preferito spostare la puntata del Serale per evitare lo scontro diretto con l'Eurovision Song Contest. Chi, tra Holden, Petit, Mida, Sarah, Dustin e Marisol, volerà in finale? Staremo a vedere!

Scopri le ultime news su Amici.