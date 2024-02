Amici 23, Raimondo Todaro a Gaia De Martino: "Al Serale ti voglio vedere pazzesca" (VIDEO)

Gossip TV

Gaia incontra Raimondo Todaro dopo la puntata di Amici 23 e l'ammissione alla fase Serale.

Gaia De Martino é la seconda concorrente ammessa al Serale della 23esima edizione di Amici. Una grande soddisfazione e una gioia immensa che la giovane ballerina ha condiviso con il suo coach Raimondo Todaro subito dopo l'ultima puntata del talent show di Maria De Filippi.

La gioia di Gaia ad Amici 23

Nel daytime di ieri di Amici 23 è andato in onda il tanto atteso confronto tra Gaia De Martino e Raimondo Todaro dopo la consegna della maglia del Serale. Convocata in sala prove dal suo professore di ballo dopo la puntata, la giovane allieva non è riuscita a nascondere tutta la sua felicità ed emozione:

Non so cosa dirti, sono sincera...Con la maglia addosso mi sento troppo al Serale. Non ci credo. Non me l'aspettavo proprio...mamma mia non vedo l'ora. Ho avuto paura, ho pensato che mi volessi parlare per il ginocchio...tu hai capito cosa vuol dire per me stare al Serale? Io non ci credo...io fino a ora ci ho messo sempre il cuore, per me questa è la cosa più importante. Al Serale ancora di più..non so come ringraziarti.

A farle eco Todaro, che ha speso solo parole di stima e affetto nei suoi confronti:

Sei una brava ragazza, lavori bene e sono felice di quello che hai fatto in tutti questi mesi. È stata tosta. Al Serale ti voglio vedere pazzesca. Io credo nelle tue potenzialità, non ho mai avuto dubbi. Passato il momento felicità....non abbiamo fatto ancora niente. Ho tante aspettative su questa signorina eh...te la sei guadagnata, non te l'ho regalata!

