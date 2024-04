Amici 23, Platinette dice la sua sulla giuria del programma: non mancano frecciatine!

Gossip TV

Platinette ha detto la sua sulla giuria di Amici 23 e non sono mancate delle frecciatine!

Per il Serale di questa edizione di Amici 23 sono tornati i tre giurati che l'anno scorso hanno avuto il difficile compito di decretare chi dovesse ricevere il titolo di vincitore del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Giuseppe Giofrè, Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Amici 23, Platinette dice la sua su Giuseppe Giofrè: "Bello, ma con pochi argomenti"

In una recente intervista, a commentare la giuria del talent di Amici è stato Platinette, che ha detto la sua sui tre giurati, non mancando di lanciare una frecciatina a uno di loro in particolare. L'anno scorso Mauro Coruzzi, vero nome dell'opinionista, è stato vittima di un ictus che l'ha costretto in ospedale per diverso tempo. Solo dopo settimane di preoccupazioni e cure da parte dei medici, Platinette ha fatto rientro a casa e ha ripreso la sua vita lavorativa, concentrandosi sui suoi vari impegni.

Alle pagine del settimanale DiPiù, Platinette ha deciso di affidare la sua opinione sui tre giurati che compongono la giuria di Amici di Maria De Filippi di quest'anno. La scelta di riconfermare anche per questo secondo anno i tre artisti ha suscitato non poche polemiche: molti fan, infatti, non li ritenevano idonei a giudicare i ballerini e si è spesso invocato il ritorno al televoto come strumento principale delle votazioni delle puntate. Sulla riconferma di Giofrè, Malgioglio e Bravi, Platinette ha ammesso che essendo loro tre personaggi molto in vista era quasi naturale che Maria De Filippi li scegliesse per il difficile compito di giurati ancora una volta.

Dopotutto, Giuseppe Giofrè è oramai un ballerino internazionale e ha fatto parte dei corpi di ballo di alcune delle pop star del momento, da JLo a Taylor Swift, passando per Ariana Grande e Beyoncé. Lo stesso si può dire di Michele Bravi: dopo lo stop di qualche anno fa e il ritiro dalle scene, il cantante è ritornato alla musica portando la sua sensibilità e struggente dolcezza. Cristiano Malgioglio, invece, è un paroliere indiscusso e si divide tra il compito di giurato a Tale e Quale Show e Amici.

Sulla giuria, Platinette però non ha mancato di lanciare qualche frecciatina, soprattutto, verso Giuseppe Giofrè:

"Ci sta anche che la giuria, riconfermata, riproponga stereotipi che paiono graditi ai più, con un danzatore, Giuseppe, il più bello che mai ma con pochi “argomenti” di conversazione. Ci sta Michele Bravi, che presenta anche un brano nuovo, una nenia con Carla Bruni che sfida il sonno e la veglia; poi Cristiano Malgioglio, che senza occhiali, senza abiti particolari ma tirato a lucido sembra anche più giovane”

Immancabile anche il giudizio su Maria De Filippi, definita: "Un'entità superiore alla quale conviene dare retta". Nonostante Platinette abbia dichiarato di apprezzare il programma, secondo lui c'è un importante dettaglio che manca: la diretta. A suo dire, infatti, se il Serale fosse trasmesso in diretta avrebbe quel qualcosa in più che lo renderebbe davvero perfetto, perché ci sarebbe "un tocco di pepe e sale in più".

