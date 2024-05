Amici 23, Petit rivela: "Per me sarebbe un onore esserci, ma..."

Gossip TV

Il cantante finalista Petit, all'anagrafe Salvatore Moccia, ricorda la sua esperienza ad Amici 23 e parla di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

Petit è stato uno dei talenti più apprezzati sia dentro che fuori Amici. Intervistato da Adnkronos, il giovane cantautore e finalista della 23esima edizione del talent show di Maria De Filippi ha fatto un bilancio della sua esperienza nella scuola e parlato di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo.

Petit: da Amici 23 a Sanremo?

A poche settimane dalla finale di Amici 23, Petit ha rilasciato una nuova intervista all’Adnkronos in cui ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza nella scuola più famosa d'Italia. Il giovane e amatissimo cantautore di Mamma Mì, che sta spopolando con il suo primo album, non ha vinto il talent show di Maria De Filippi ma si è detto molto soddisfatto per come stanno andando le cose:

Sono contento per Sarah che ha vinto, ma anche per me stesso, perché fuori dal programma, tutto sta andando molto bene [...] L'album ha esordito in classifica Fimi direttamente al decimo posto. Ero in macchina con il mio team quando ho avuto la notizia. È stata una sorpresa enorme e una grandissima emozione. Sono molto contento.

Petit, che è impegnatissimo con l'Instore Tour in tutta Italia e tante interviste, ha poi parlato di Sanremo, la kermesse canora che vedrà Carlo Conti come conduttore e direttore artistico delle prossime edizioni. A proposito di una sua partecipazione futura al Festival, il cantante fidanzato con la ballerina Marisol Castellanos ha confessato:

Adesso ci sono gli instore e sto preparando l'estate con alcune date live. Non appena avrò un momento libero voglio fare tanta musica. Per ora sto pensando a questo. Sanremo? Sarebbe un onore esserci però per ora stiamo pensando all'estate e vediamo cosa succederà.

Questo è davvero un momento d'oro per Petit. Ricordiamo, infatti, che l’estate lo vedrà impegnatissimo tra date in tutta Italia. Il cantante andrà a Milano, poi si sposterà Brescia, Reggio Emilia, Torino, Rimini. Non solo. Il protagonista della 23esima edizione di Amici sarà in tour a Lodi, Taranto, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Livorno, Cuneo.

