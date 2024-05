Amici 23, Petit e Marisol Castellanos svelano alcuni retroscena sulla loro storia d'amore a Verissimo (VIDEO)

Gossip TV

I finalisti di Amici 23, Petit e Marisol Castellanos, sono sempre più felici e innamorati: le rivelazioni inedite della giovane e amatissima coppia nello studio di Verissimo.

La storia d'amore nata tra i banchi di scuola di Amici 23 tra Petit e Marisol Castellanos prosegue a gonfie vele. La conferma è arrivata proprio dai due finalisti del talent show di Maria De Filippi che, ospiti dell'ultima puntata di Verissimo, hanno svelato alcuni retroscena inediti sulla loro relazione.

La storia d'amore tra Petit e Marisol

L'ultima puntata della stagione di Verissimo, andata in onda ieri domenica 26 maggio su Canale 5, è stata dedicata interamente ai finalisti della 23esima edizione di Amici. Tra questi anche il cantante Petit che, durante l'intervista, ha ricevuto una dolce sorpresa da parte della sua amata Marisol Castellanos. La ballerina e vincitrice della categoria ballo del talent show ha raggiunto il ragazzo in studio e insieme hanno rivelato alcuni retroscena inediti sulla loro storia d'amore.

"Ad Amici ho incontrato l'amore, ho incontrato Mari, il mio primo amore..." - ha confessato Petit visibilmente emozionato svelando quando è scoccata la scintilla con Marisol - "L'ho notata in hotel, all’inizio ero timido, poi mi sono ambientato...così è nato tutto. Appena siamo usciti ho cercato di organizzare tutto subito per rivederla. Siamo un pò lontani, è difficile ma basta trovare i giusti incastri". A fargli eco la vincitrice della categoria ballo di Amici 23 che, invitata in studio da Silvia Toffanin, ha dichiarato: "La cosa che mi ha colpito e mi ha fatto avvicinare è stata la sua simpatica, una simpatia vera e genuina. Ed è anche quello che mi ha fatto innamorare".

Dopo aver parlato della sua storia d'amore con Marisol, Petit, all'anagrafe Salvatore Moccia, ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza nella scuola di Amici. A proposito del suo percorso nel talent show di Maria De Filippi, che è stato segnato da tanti riconoscimenti e soddisfazioni, il cantante di Mamma Mì ha ricevuto un dolce videomessaggio da parte suo coach Rudy Zerbi:

A casa mia tutti cantano le tue canzoni [...] Sono molto fiero di te, hai fatto un percorso straordinario dentro la scuola, non avevi mai preso lezioni di canto...sei proprio un allievo modello. Complimenti, spero che vada tutto bene nella tua vita, io ci sono. Qualsiasi cosa puoi contare sul tuo prof. Sono felicissmo del tuo successo e dell'amore che la gente ha per te.

