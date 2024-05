Amici 23, Mida è tornato insieme a Gaia De Martino dopo il talent show? La verità del ballerino a Verissimo

Gossip TV

Il finalista di Amici 23, Mida, si racconta a Verissimo e rompe il silenzio sul rapporto che lo lega alla ballerina Gaia De Martino: "L’amore è sempre bello e la vita è imprevedibile".

L'ultima puntata della stagione di Verissimo, andata in onda ieri domenica 26 maggio 2024 su Canale 5, è stata dedicata interamente ai finalisti della 23esima edizione di Amici. A turno, Silvia Toffanin ha ospitato in studio Holden, Sarah, Petit, Mida, Marisol Castellanos e Dustin Taylor, i professori e i giudici del Serale.

La verità di Mida sulla storia con Gaia

Il giovane cantante Mida è stato tra gli ospiti dell'ultima puntata di Verissimo. Intervistato da Silvia Toffanin, il finalista della 23esima edizione di Amici ha parlato del meraviglioso momento che sta vivendo dopo la finale del talent show di Maria De Filippi, del rapporto con la sua coach Lorella Cuccarini, che gli ha fatto una dolce sorpresa in studio, e della discussa storia d'amore nata nella scuola con la ballerina Gaia De Martino:

Della storia con Gaia, rimane tutto bello. Quello è un posto (la scuola di Amici ndr) in cui le emozioni che vivi sono tanto forti. L’amore è sempre bello, quindi ti posso dire che rimane del bello, rimane nel cuore, non posso che portarmelo dietro per sempre [...] Me l’ha detto che vi siete parlate, ero curioso, non so cosa vi siete dette, non ho avuto il tempo per vedere [...] La vita è imprevedibile, io in questo momento sono bombardato di cose nuove, devo trovare un attimo di equilibrio, poi mai dire mai.

Mida ha poi ricordato il suo lungo percorso nella scuola di Amici. Un percorso incredibile in cui non è mai mancato il sostegno della sua coach Lorella che, invitata in studio dalla Toffanin, ha speso parole piene di affetto e stima nei confronti del giovane cantante:

Io non ho mai incontrato un ragazzo con una determinazione e un voler fare questo nella vita quasi maniacale. Era troppo preoccupato ma non aveva alcun motivo per esserlo.

Leggi anche Holden senza filtri dopo Amici 23

L'ospitata di Mida a Verissimo, però, ha fatto storcere il naso a parecchi telespettatori. Il motivo? Secondo molti, il giovane cantante di Rossofuoco ha avuto meno spazio rispetto agli altri finalisti di Amici 23. Le sorprese fuori programma e gli interventi degli altri ospiti, avrebbero rallentato la visione e il racconto del percorso del ragazzo nel talent show di Maria De Filippi.

Scopri le ultime news su Amici.