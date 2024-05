Amici 23, Petit e Marisol a cuore aperto: "Ho paura, fa troppo male, non voglio che..." [VIDEO]

Gossip TV

Oggi, nel daytime di Amici 23, Petit e Marisol si sono confrontati in una lunga chiacchierata in cui hanno espresso i loro sentimenti più profondi. Ecco cosa si sono detti!

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi non mancano i momenti di tenerezza e confronto tra le coppie del programma e in questa ventitreesima edizione del talent di Canale5 una delle coppie più apprezzate del programma si è lasciata andare a una lunga confessione a cuore aperto. Stiamo parlando di Petit e Marisol. Come mostrato in un video, nel daytime di oggi, 3 maggio, i due innamorati si sono confrontati e rivelati i reciproci sentimenti.

Amici 23, Petit e Marisol a cuore aperto: "Ho paura di perderti, ti amo!" [VIDEO]

Nel corso del daytime di oggi, venerdì 3 maggio, tra Petit e Marisol c'è stato un tenero confronto che si è concluso con una dichiarazione d'amore del cantante alla ballerina. La coppia è una delle più solide all'interno del reality, mentre al di fuori del programma restano ancora uniti Mew e Matthew e i novelli innamorati Lucia e Ayle.

Vedendo la fidanzata preoccupata, il cantante della squadra di Rudy Zerbi ha cercato di parlarle e di spingerla a confidarsi. Petit le ha rivelato di essere preoccupato che tra loro, una volta fuori dalle mura della casetta, cambierà ogni cosa e non riusciranno più a trovare la loro complicità.

Turbato, Petit ha ammesso che vorrebbe vivere tante esperienze con lei al di fuori del programma, ma che è dubbioso che i loro caratteri possano combaciare. Soprattutto, perché Marisol tende a isolarsi quando litigano e a innalzare un muro, tenendolo a distanza.

Amici 23, Petit si dichiara a Marisol: "Non voglio perderti, ti amo!"

Tuttavia, ha ammesso il cantante, anche con questi difetti, lui non può fare a meno di amarla. E, così, nell'intimità della camera, Petit le si dichiara, dicendole il primo "ti amo":

"Abbiamo fatto tanto senza fare niente, non siamo andati al ristorante insieme, non abbiamo viaggiato, io vorrei fare questo. Ma tu, con tutti i miei difetti, vedo quanto ci tengo a te. Tu sei una che quando discutiamo, ci allontaniamo, te ne rimani per i ca**i tuoi. Io se ci allontaniamo vengo da te, per capire, per risolvere. Io pure se sto inca***** con te, non ce la faccio. Però perché dobbiamo discutere? A cosa serve? Io ci sto malissimo. Ti amo, Mari, tanto. Non voglio perderti"

La ballerina, commossa, non ha potuto non abbracciarlo e i due si sono stretti con forza, nel silenzio della notte. Già in precendeza, Petit aveva ammesso di non aver mai provato nulla di simile per nessuna e che la relazione con Marisol era iniziata in maniera inaspettata e lui certo non pensava che sarebbe arrivato a innamorarsi così di lei, tanto da definirla "perfetta"​ ai suoi occhi.

