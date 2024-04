Amici 23, Lucia Ferrari su Ayle: "La nostra è un'amicizia speciale. Ora che siamo fuori si vedrà!" [VIDEO]

Gossip TV

A Verissimo, oggi, sabato 13 aprile, Lucia Ferrari ha raccontato del suo percorso ad Amici 23 e del rapporto con Ayle. Ecco cosa ha svelato!

A Verissimo, oggi, sabato 13 aprile, è stata ospite di Silvia Toffanin nello studio di Canale5 una delle ballerine più amate di Amici 23: stiamo parlando di Lucia Ferrari, l'ultima eliminata dal programma di Maria De Filippi. L'ex allieva ha raccontato della sua esperienza nel talent di Amici e ha svelato alcuni retroscena sul rapporto speciale che è nato con Ayle, cantante del programma.

Amici 23, Lucia Ferrari e l'amore per la danza: "Mi rende viva, è il mio superpotere" [VIDEO]

Lucia Ferrari è nata negli Stati Uniti e lì ha mosso i primi passi di danza, poi, durante una vacanza in Italia, paese d'origine della madre, ha compreso che il suo posto non era più negli USA, ma nel Bel Paese. E, così, ancora giovanissima, decide di trasferirsi in Italia e di perseguire il suo sogno di ballare e di fare della danza il suo lavoro. A spingerla a lasciare la sua casa è stato un senso di insoddisfazione e di non appartenenza, nonostante il forte legame con la sua famiglia, in particolare con la nonna Lidia:

"Quando ero piccola mi diceva ti porto a New York, a vedere uno spettacolo. Quando avevo 11 anni ha ricevuto una diagnosi di cancro e non si è più mossa di casa, ma lei mi segue ed è contenta e ha creduto sempre in me stessa, anche prima che lo facessi io."

Fin da piccola, ammette la ballerina, ha sempre sentito una forte connessione con la danza, tanto da affermare che la danza era la sua vita e non ha mai smesso di ballare: "Ci sono stati dei momenti in cui pensavo di non essere in grado". Sulla vita in Italia, da sola, Lucia dichiara che è stato un momento di crescita personale per lei e che i genitori l'hanno supportata perché hanno visto la sua sofferenza nella città natale. La ballerina racconta che lì non aveva più nessuno con cui confrontarsi con il mondo della danza e che non sentiva più di appartenere a quel luogo. Perciò, ha deciso di venire in Italia e ha vissuto diversi momenti duri, in cui la solitudine e la frustrazione erano le sue principali compagne:

"Il primo anno non riuscivo a esprimermi bene, ma è stata l'esperienza che mi ha formato di più nella mia vita. Ho iniziato a capire come apprezzare la mia stessa compagnia. La danza è il mio superpotere, mi fa sentire magica, mi fa volare. Ogni performance ad Amici faceva sparire il resto. Questo è ciò che mi tiene in vita"

Amici 23, Lucia Ferrari su Ayle: "Siamo simili, ora che siamo fuori si vedrà" [VIDEO]

Immancabile la domanda su un legame che Lucia ha stretto nella scuola, quello con Ayle, turbolento cantante di Anna Pettinelli. L'ex allievo ha raccontato a Verissimo di aver avuto un'amicizia speciale con la ballerina nella scuola di Maria De Filippi, senza volersi sbilanciare, ma le foto apparse sui loro social hanno fatto impazzire i fan e sembrano essere una conferma del rumor che in realtà tra i due ci sia altro.

Lucia Ferrari conferma le parole di Ayle e definisce il loro rapporto un'amicizia speciale, specificando che ora che sono entrambi fuori dal talent si vivranno nella vita di tutti i giorni e vedranno se potrà diventare altro:

"Non voglio essere impulsiva, ma siamo simili, la nostra è un'amicizia speciale, ora che siamo entrambi fuori si vedrà e scopriremo cosa diventeremo nella vita di tutti i giorni"

Le sue parole sembrano davvero confermare che tra i due ex allievi ci sia qualcosa, se già gli scatti apparsi sul profilo Instagram di Ayle non bastassero: nelle foto, infatti, il cantante abbraccia e bacia sul viso la ballerina e altri ex allievi del programma hanno commentato felici, augurando loro il meglio per il futuro.

Amici 23, Lucia Ferrari svela per chi fa il tifo: "Sofia è meravigliosa, spero vinca lei"

Nella scuola, però, Lucia è diventata grande amica di Sofia Cagnetti, con cui è finita al ballottaggio finale e contro cui è uscita. La ballerina ha definito Sofia la sua "baby", dichiarando apertamente la grande stima che prova per lei e il grande sentimento di affetto che è nato tra loro. E non nasconde di poterla rivedere fuori dal talent:

"Io voglio portare dappertutto, a Roma, dove ci sono ballerini che conosco e andare ad Ancona per ballare con i suoi insegnanti. Sofia è un talento straordinario, è bravissima, ha un cuore grande e io tifo tantissimo per lei. La vedo come una sorellina"

E su Emanuel Lo, non mancano parole di affetto e di stima, perché il professore è stato tra i primi a credere in lei e a tifare per lei: "Sono molto grata a lui per avermi accolto. Lui è un ottimo prof".

