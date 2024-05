Amici 23, Petit autografa il petto di una fan: il video diventa virale!

Gossip TV

Nel corso del suo instore tour, uno dei finalisti di Amici 23, Petit, si è trovato a soddisfare la curiosa richiesta di una fan...avere il suo autografo sul petto! Ecco cosa è successo!

I fan, spesso, si sa, arrivano a compiere gesti molto appassionati per i loro beniamini e non mancano richieste particolari: è quello che è successo a Petit, cantante e finalista di Amici 23, che si è ritrovato a soddisfare una curiosa richiesta da parte di una sua fan. Il rapper napoletano, da poco uscito dal talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, infatti, si è visto rivolgere una richiesta molto insolita. E il video che mostra questo momento è già virale sui social...

Amici 23, Petit autografa il petto di una sua fan: il video diventa virale!

Da pochi giorni è terminata la finale di Amici 23, con la vittoria di Sarah Toscano, e i cantanti e i ballerini sono tornati alla loro vita, anche se, in realtà, per loro si è spalancata una nuova normalità in cui hanno iniziato a conoscere i fan e stanno prendendo confidenza con il loro status di giovani star lanciate dal programma di Maria De Filippi.

Durante il suo instore tour, iniziato qualche giorno fa, Petit ha incontrato diversi suoi fan e ha autografato il suo nuovo EP, magliette, cappelli e chi più ne ha più ne metta. Di certo, però, il rapper napoletano non si aspettava di dover autografare anche...il petto di una sua fan. L'insolita richiesta è stata soddifsatta, sebbene con un certo imbarazzo, dal giovane rapper, e la fan in questione ha deciso di filmare questo glorioso momento, per poi postarlo sui suoi social.

Non c'è bisogno di dire che il video è già virale e ha attirato l'attenzione degli utenti del web: non tutti, però, si sono dimostrati molto comprensivi e gentili nei confronti della richiesta avanzata al rapper napoletano. Mentre qualcuno, infatti, ha preso la cosa come uno scherzo innocente, altri hanno ritenuto la richiesta della fan un po' troppo ardita e che avrebbe potuto mettere in difficoltà il rapper.

Amici 23, Petit asseconda un'insolita richiesta di una fan

Petit si è trovato così protagonista di un momento insolito e nel video è palpabile l'imbarazzo del cantante della scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante sia molto giocherellone, infatti, Petit non ha mai nascosto di essere anche timido e rispettoso e sicuramente non si sarà sentito del tutto a suo agio nel soddisfare questa insolita richiesta.

Qualcuno sul web ha anche ironizzato sulla possibile gelosia che il gesto avrebbe causato in Marisol Castellanos, ballerina di Amici 23 con cui il rapper ha intrapreso una storia nel programma. I due si sono innamorati nel talent e in più occasioni hanno parlato del futuro insieme al di fuori della trasmissione. Non sono mancate anche le scenate di gelosia da parte di Petit, come quando durante una coregrafia, Marisol era troppo vicina a Kumo e il cantante aveva mostrato il suo fastidio mentre erano in studio.

A notarlo era stata la conduttrice che aveva chiesto chiarimenti e non aveva trattenuto un sorriso alla risposta del rapper che si era detto un po' infastidito dalla vicinanza dei due ballerini. Chissà, allora, come avrà invece reagito Marisol al video in cui Petit autografa il petto di una fan...

