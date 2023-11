Amici 23, Petit ascolta per la prima volta il suo inedito in radio: ecco come ha reagito il cantante [VIDEO]

Gossip TV

Petit, durante il daytime di Amici23, ha ascoltato per la prima volta il suo inedito in radio: ecco come ha reagito!

Per i cantanti della scuola di Amici una delle più grandi soddisfazioni è sicuramente quella di ascoltare il loro inedito in radio. Ed è quello che è successo a Petit, uno degli allievi di Amici 23, come mostrato nel daytime di oggi, lunedì 6 novembre, su Canale5. L'allievo di Rudy Zerbi, infatti, ha ascoltato per la prima volta la sua canzone Che fai, in onda su Radio Zeta.

Amici 23, Petit ascolta il suo singolo alla radio per la prima volta: la sua reazione è incontenibile

Il giovane cantante, il cui nome d'arte è un tenero omaggio alla nonna di madrelingua francese, ha scoperto oggi, durante la puntata del programma targato Mediaset e condotto da Maria De Filippi che il suo singolo sarebbe andato in onda su Radio Zeta. Sintonizzatosi insieme a Marisol, la ballerina con cui ha intrecciato una relazione, a Matthew, Holy e Nicholas, il cantante ha ascolta per la prima volta la sua canzone in radio.

La sua reazione è stata incontenibile: iniziando a saltare e a ballare con gli amici in casetta, Petit è parso visibilmente emozionato e insieme ai ragazzi ha ballato e urlato a squarciagola il ritornello. Passata l'emozione, Petit ha ammesso che è stato un sogno sentire la sua voce alla radio:

"Prima volta in radio, potrei dire che un mese fa cantavo in cameretta e ora..."

Altrettanto entusiasti sono stati i commenti degli altri allievi e di Marisol, con cui Petit si è scambiato un tenero bacio. Il singolo del cantante di Zerbi è stato prodotto dal duo Takashi& Ketra: in un precedente daytime, infatti, i due si erano complimentati con Petit e gli avevano fatto ascoltare le modifiche apportate alla sua canzone, rendendolo entusiasta e, a distanza di poche settimane, il cantaturore ha potuto coronare uno dei suoi sogni più grandi.

