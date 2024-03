Amici 23: "Non è stato facile, credo che almeno sia arrivata la mia schiettezza e sincerità", parla una coach della scuola

Gossip TV

La professoressa Anna Pettinelli fa un bilancio del suo percorso ad Amici 23.

Manca davvero pochissimo alla prima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 23 marzo 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, la professoressa Anna Pettinelli è tornata sui social per fare un breve bilancio della sua esperienza nel popolare talent show di Maria De Filippi.

Il post di Anna Pettinelli prima del Serale

Cresce l'attesa per il Serale di Amici 23. Tra le squadre in gara ci sarà anche quella capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro e composta da Ayle, Martina Giovannini, Lil Jolie, Gaia De Martino e Giovanni Tesse. A raccontare tutte le sue emozioni prima del grande debutto ci ha pensato proprio la speaker radiofonica, che ha pubblicato un lungo post su Instagram:

Metà settembre 2023 ritorno ad Amici. Una gioia immensa, un entusiasmo senza fine, entusiasmo che ora che mancano pochi giorni al serale e’ ancora più grande. E ne sono successe di cose: colpi di scena, risate, lacrime, abbandoni dolorosi, mai come questo anno la scuola mi, ci, ha regalato grandi emozioni. Non è stato facile far capire quello che penso ma al netto di tutte le polemiche, come dico sempre non si può piacere a tutti, credo che almeno sia arrivata la mia assoluta schiettezza e sincerità...

Leggi anche Andreas Muller festeggia la sua prima festa del papà

Mi chiamano la “bad bitch “ di Amici e in fondo non mi dispiace così tanto. Le “bad bitch” dicono sempre quello che pensano senza filtri. Ora non sono più sola. Con l’amico Raimondo e i ragazzi siamo una squadra pronta a far valere la propria ragione: il talento. Go Todarelli go! Ci vediamo sabato 23 marzo! Il serale di Amiciiiii.

Scopri le ultime news su Amici.