L'ex allievo di Amici, Andreas Muller, è diventato papà di due gemelline, nate dalla relazione con la compagna Veronica Peparini. Ecco i teneri auguri per la sua prima festa del papà.

Nella giornata di ieri, 18 marzo, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno annunciato la nascita delle loro gemelline, Penelope e Ginevra. L'ex coppia di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato un tenero scatto del post-parto, con il neo papà accanto alle due neonate.

Amici, Andreas Muller festeggia la sua prima festa del papà: "Non riesco ancora a realizzare..."

La coppia si è conosciuta nel talent di Canale5 e, nonostante le difficoltà e la differenza d'età, si sono immediatamente innamorati e fanno coppia fissa da diverso tempo. Mesi fa, hanno poi confermato i rumors su una gravidanza di Veronica Peparini, annunciando a Verissimo che sarebbero diventati genitori di due bambine.

La gravidanza non si è svolta senza complicazioni: pochi giorni dopo la rivelazione nello studio di Silvia Toffanin, infatti, Muller aveva raccontato ai fan che in seguito a un controllo di routine, alcuni valori non erano nella norma e che le piccole potevano soffrire di una condizione, chiamata trasfusione feto fetale, a causa della quale una delle due gemelline era donatrice di sangue dell'altra, poiché entrambe condividevano la stessa sacca e i vasi sanguigni. Tuttavia, la coppia ha rassicurato i fan che tutto era sotto controllo e che avrebbero aggiornato su ogni cambiamento.

Intanto, ieri, 18 marzo, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno annunciato di essere diventati genitori, svelando anche i nomi delle due piccole, Penelope e Ginevra. Dopo aver condiviso le sue emozioni con i fan, anche oggi, in occasione della sua prima festa del papà, Muller ha pubblicato un post per le sue bambine, dedicando loro un tenero pensiero:

"Il mio cuore non è mai stato così veloce. Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due… Vi amo"

