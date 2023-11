Amici 23, Nicholas Borgogni si becca un'altra stroncatura da Alessandra Celentano [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23, Nicholas Borgogni è stato sottoposto alla valutazione della maestra Celentano e ha ricevuto una nuova stroncatura.

Durante il daytime di mercoledì 29 novembre, Nicholas Borgogni e gli altri ballerini del talent di Amici 23 sono stati sottoposti a una nuova valutazione della maestra Alessandra Celentano. La prova della versatilità, con la famosa lavagna della prof, è stata un autentico disastro per il ballerino di Raimondo Todaro.

Amici 23, Nicholas Borgogni riceve una nuova stroncatura da Alessandra Celentano!

Ogni allievo è stato chiamato a valutare il proprio operato nei diversi stili di danza e i voti erano messi a paragone con quelli dati dalla Maestra. Con Nicholas, la prof di ballo è stata particolarmente dura, anche se c'era da aspettarselo. Fin dal suo ingresso nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Nicholas è stato preso di mira dall'insegnante che lo ha sempre ritenuto inadatto al mondo della danza, sia per carenza di studi e tecnica, ma anche perché il suo corpo non ha le linee che dovrebbe avere un ballerino.

Così, anche nella prova di versatitlità, Nicholas ha ricevuto una stroncatura su tutti gli stili da Alessandra Celentano: il ballerino, infatti, si è beccato un'insufficienza in tutti gli stili, compreso il proprio, collezionando così una sfilza di 2 e 1.5 che ha intristito particolamente l'allievo di Todaro. Sull'esibizione di Mamma mia - che già Celentano aveva giudicato pessima - la maestra ha esclamato:

"L'hai fatta meno vespa impazzita dell'altra volta, ma comunque non ci siamo: non c'è un passo pulito, una linea fatta. Non c'è nulla. Si deve lavorare su questo, non su quello che dicono altri. E non mi sembra di vedere miglioramenti"

Dopo la prova, Nicholas non è riuscito a trattenere la delusione e si è lamentato con i compagni di classe dell'ingiustizia del giudizio ricevuto, soprattutto, perché in altre discipline i suoi compagni avevano ottenuti voti molto più alti, pur non essendo particolarmente versati in quello stile.

