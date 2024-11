Amici 23, Nicholas Borgogni in tour con Laura Pausini: l'ex allievo è parte del corpo di ballo dell'artista

Gossip TV

Dopo l'esperienza ad Amici 23, Nicholas Borgogni è entrato nel corpo di ballo di Laura Pausini e partirà in tour con l'artista!

Nicholas Borgogni è stato tra i concorrenti della ventitreesima edizione di Amici di Maria De Filippi ed è stato molto apprezzato dal pubblico. Allievo di Raimondo Todaro, è poi passato nella squadra di Emanuel Lo al Serale, sebbene Alessandra Celentano avesse più volte ribadito che non era ancora molto maturo per accedere alla seconda fase del talent show di Amici 23.

Amici 23, Nicholas Borgogni partecipa al tour di Laura Pausini: è parte del corpo di ballo

Poco fa, Nicholas ha annunciato che sarà nel corpo di ballo che affiancherà Laura Pausini nel suo tour, che è iniziato il 4 novembre a Londra. Con lui anche Kumo, altro ex ballerino di Emanuel Lo della ventitreesima edizione. Pur essendo stato molto criticato da Alessandra Celentano, che non lo riteneva all'altezza del talent di Canale5, Nicholas aveva riscosso un grande favore tra il pubblico e la sua eliminazione, a poche puntate dall'inizio del Serale era apparsa a molti ingiusta.

Dopo l'esperienza nel programma, Nicholas non si è però fermato ed è volato a New York, insieme a Dustin Taylor, per uno stage in una nota accademia di danza statunitense. Da New York, il ballerino ha condiviso con i fan diversi momenti di vita lì e ha arricchito il suo curriculum ed è tornato in patria pronto per mettersi in gioco.

E, a quanto pare, la sua occasione è finalmente arrivata: poche ore fa, infatti, Nicholas ha postato sul suo profilo TikTok un video nel quale svelava che presto partirà come membro del corpo di ballo che affiancherà Laura Pausini in tour:

"Mondo, sii gentile con me. Parto in tour con Laura Pausini. Per favore, grazie!"

Amici 23, Nicholas Borgogni: il suo percorso nel talent

Nicholas Borgogni era entrato nella scuola perché scelto da Raimondo Todaro. Né Emanuel Lo, né la Maestra lo ritenevano abbastanza maturo artisticamente per stare nella scuola e in più di un'occasione si sono schierati contro i giudizi dato al ballerino. Tuttavia, la situazione si è improvvisamente ribaltata quando Todaro ha deciso di non assegnare la maglia all'allievo per il Serale, dichiarando che - secondo lui - non era pronto per questa seconda fase.

Il ballerino ha minacciato di andar via, sperando che il suo maestro cambiasse idea, ma Todaro è stato irremovibile: con un colpo di scena è intervenuto Emanuel Lo, che ha preso Nicholas sotto la sua protezione e ha deciso di assegnarli posto e maglia della sua sqaudra, generando una forte crisi in Kumo.

Borgogni è stato poi eliminato dopo poche puntate dall'inizio del Serale, insieme a Giovanni Tesse, allievi di latino e suo amico, con cui c'erano stati diversi screzi a causa delle macchinazioni che erano avvenute prima della seconda fase del programma e per alcuni commenti che il latinista gli aveva rivolto.Una volta fuori dalla trasmissione, tuttavia, i due hanno chiarito e si sono mostrati insieme sui social, di nuovo uniti come prima.

