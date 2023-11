Amici 23, Nicholas Borgogni in lacrime contro Alessandra Celentano: "Ogni cosa che faccio qui viene sminuita" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di oggi di Amici, Nicholas è stato giudicato dai prof di ballo e ancora una volta lui e Alessandra Celentano si sono scontrati. Ecco cosa è successo.

Il daytime di Amici 23 di oggi, 14 novembre, ha visto ancora una volta protagonisti Nicholas Borgogni e Alessandra Celentano: la professoressa e gli altri coach del talent di Mediaset condotto da Maria De Filippi hanno convocato il ballerino per un'esibizione, ma nulla è andato come previsto e ancora una volta Nicholas si è ritrovato in lacrime dopo un'accesa lite.

Amici 23, Nicholas in lacrime dopo le parole della Celentano: "Ogni cosa che faccio viene sminuita"

L'esibizione di Nicholas non è stata giudicata positivamente dalla maestra Celentano, che ha evidenziato quanto le lacune del ballerino siano evidenti: la coreografia prevedeva un insieme di stili diversi, perciò, Celentano ha chiesto anche a Raimondo Todaro se ci fosse una predisposizione nel latino, ad esmepio. Nicholas ha chiesto che i suoi compiti potessero essere più abbordabili per lui, scatenando il fastidio di Alessandra Celentano:

"Ti ho dato tutte coreografie facili, tutte tecnicamente facili. Di quali parli?"

Todaro ha provato a difendere il suo allievo, ma anche Emanuel Lo ha sottolineato che al di là della difficoltà delle coreografie assegnate nel ballerino ci sono delle lacune:

"Se ogni volta ti diamo un compito che esce dalla tua zona comfort, nessuno si aspetta che tu diventi bravo improvvisamente, ma che almeno cerchi di renderlo credibile"

Sulla questione Celentano è diretta: "Tu e Raimondo non avete alcuna consapevolezza della cosa." Ma Nicholas non ce la fa e decide di rispondere per le rime:

"Non mi sono mai lamentato di uscire dal mio stile, ho detto chiaramente che se il suo focus è aiutarmi a trovare uno stile in cui sono adatto..."

Ma la Celentano lo interrompe dicendo: "Non adatto, quanto meno decente!" e a questo Nicholas non riesce a trattenere la delusione:

"Io la ringrazio quando mi dà compiti che mi aiutano, io dopo 8 puntate non so cosa dire, sembra che ogni cosa che faccio qua viene sminuita. Perché almeno sui miei traguardi perché me la deve rovinare?!"

Il ballerino si riferisce alla borsa di studio che ha vinto in una prestigiosa scuola statunitense, ma oramai non riesce più a trattenere le lacrime e mentre Raimondo e Celentano litigano, Nicholas si isola cercando di recuperare la sua compostezza. Di fronte alla situazione del ballerino, è Emanuel Lo a chiedere ai due colleghi di calmarsi e di far andare via il ballerino, perché hanno già le loro risposte. Devastato, Nicholas accetta di nuovo la maglia e si allontana piangendo.

Scopri le ultime news su Amici