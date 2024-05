Amici 23, Nicholas Borgogni ancora contro Mida: spuntano dettagli social che non lasciano dubbi!

Gossip TV

A quanto pare Nicholas Borgogni, ex allievo di Amici 23, non ha apprezzato particolarmente il comportamento di Mida. Ecco cosa è successo e cosa hanno notato i fan sui social!

C'è aria di tempesta dentro e fuori Amici 23: nel daytime di ieri, 30 aprile, Nicholas Borgogni ha stroncato Mida con parole molto dure, criticando aspramente il suo comportamento negli ultimi mesi nella scuola di talenti di Canale5. Ma, non solo, sembra che l'ex ballerino del talet di Amici di Maria De Filippi abbia già mostrato sui social di avercela con il cantante. Ed ecco che cosa hanno notato i fan...

Amici 23, Nicholas ancora contro Mida: i dettagli social che non sono sfuggiti ai fan

Nel corso del daytime di ieri pomeriggio, ad Amici 23 i ragazzi hanno selezionato la loro esibizione migliore, affinché dei "giudici speciali" la giudicassero. Ciò che non sapevano era che i giudici in questione sarebbero stati i loro ex compagni, che sono tornati in studio per l'occasione. Arrivato il turno di Mida, sia Lil Jolie che Nicholas Borgogni hanno affermato che nella sua cover di Chiamami ancora amore il cantante non aveva particolarmente spiccato, troppo fuori dal suo elemento, ma a sorprendere sono state le parole di Nicholas sul comportamento di Mida negli ultimi mesi in casetta. Il ballerino ha ammesso candidamente di trovare l'ex compagno "un grande parac*** e che gioca con i sentimenti degli altri". Le sue parole hanno colpito molto Mida, che si è allontanato dalla sala relax completamente deluso da questo giudizio su di lui.

Ma a quanto sembra, Nicholas aveva già da tempo covato questi sentimenti di fastidio per il comportamento di Mida, probabilmente per via del legame di amicizia con Gaia De Martino, ballerina di Amici23 ed ex fidanzata di Mida. Il cantante e la ballerina si sono lasciati poco prima del Serale, perché Mida riteneva di non riuscire a dedicarle il tempo che meritava e voleva concentrarsi sul suo percorso. Nonostante fosse stato molto chiaro, Gaia per qualche tempo non aveva accettato del tutto la sua decisione e ne aveva sofferto molto. Ed è probabile che molto dell'astio di Nicholas derivi da questa situazione, visto che il ballerino ha ricordato infastidito come Mida avesse dichiarato che, se fosse finito al ballottaggio con Gaia al Serale, allora, avrebbe abbandonato spontaneamente il programma.

Queste dichiarazioni non erano state ritenute veritiere né da Petit, che aveva discusso con lui, né dai fan del programma, che avevano ricordato il caso di Enrico Nigiotti e del gesto che fece per Elena D'Amario. E, anche a Nicholas, evidentemente, queste affermazioni erano state solo un tentativo di dare un contentino ai fan della coppia Gaia Mida e alla stessa ballerina.

Amici 23, Nicholas non condivide il nuovo inedito di Mida, spariscono anche alcune stories!

Come avevamo accennato, l'astio di Nicholas per Mida si è manifestato anche sui social: il ballerino, infatti, ha condiviso gli inediti dei cantanti di Amici, usciti il 30 aprile, a eccezione di uno, indovinate quale? Ebbene, sì, l'inedito di Mida è stato il solo a non essere condiviso da Nicholas e già questo gesto ha fatto pensare che non supportasse il cantante, con cui ha sempre avuto un rapporto cordiale e amichevole nella scuola.

I fan del programma non sono parsi molto entusiasti di questo comportamento e la situazione è peggiorata quando Nicholas ha fatto piazza pulita delle stories pubblicate poco prima, a conferma che il suo gesto era dettato da un reale astio nei confronti di Mida. Le critiche sono piovute anche perché per molti fan questo atteggiamento dimostrava poca maturità da parte del ballerino.

Anche nel corso del daytime di ieri, molti hanno criticato apertamente Nicholas per questa presa di posizione, dato che la richiesta della produzione era di commentare l'esibizione e non il comportamento dei ragazzi.

