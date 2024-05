Amici 23, Mida senza filtri: "Nella scuola ho sentito il peso dell'aspettativa, Sanremo? È sempre stato un mio obiettivo"

Gossip TV

Il finalista Mida si racconta a cuore aperto: la lunga esperienza nella scuola di Amici 23, l'amore, il successo e la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo.

Mida, all'anagrafe Christian Mida, è stato uno dei talenti più amati e discussi di Amici 23. Intervistato da Vanity Fair, il giovane finalista e cantante di Rossofuoco si è raccontato senza filtri e ricordato la sua lunga e bellissima esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

La verità di Mida

A distanza di alcune settimane dalla finale di Amici 23, che ha visto trionfare la giovane Sarah, Mida ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui si è raccontato a cuore aperto. Il cantante ed ex allievo di Lorella Cuccarini, che ha conquistato tutti sia dentro che fuori la scuola con i suoi pezzi, ha colto l'occasione per parlare della sua esperienza svelando qual è stato il momento più difficile vissuto nel talent show di Maria De Filippi:

Amici è arrivato in un momento in cui le cose non stavano andando male: avevo in ballo dei contratti ma, per Amici, ho scelto di annullarli e di tentare il tutto per tutto nella scuola. Il mio percorso è stato molto impegnativo, ricco di alti e di bassi. A un certo punto avevo paura di dire la cosa sbagliata, ma fortunatamente è andato tutto come speravo. Sentivo il peso dell'aspettativa anche se fortunatamente con il tempo me ne sono liberato. Il momento più difficile? La fine. Ci tenevo tanto a concludere il bel percorso che avevo fatto nella maniera più opportuna, anche perché arrivare fino a quel momento è stato un po' stressante.

Mida ha poi parlato della mancata vittoria rivelando di non essere rimasto deluso dal risultato finale, ma di essere contento e soddisfatto di come sia andata. Non solo. Il cantante finalista della 23esima edizione di Amici ha rotto il silenzo sui rapporti nati nella scuola:

Sono contentissimo di come sia andata. Faccio quello che amo, ho un bellissimo team che mi supporta e non potrei chiedere di più [...] Amicizie ad Amici? Lo scopriremo solo vivendo. Non mi sento di farle dei nomi, ma si è capito con chi mi sia legato maggiormente: spero di conservare i rapporti con le persone che ho sentito più vicine a me.

Mida verso Sanremo 2025? Parla lui

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo, Mida sembra avere le idee molto chiare. Senza mezzi termini, il giovane e amatissimo cantante ha infatti confessato che la kermesse canora, che quest'anno sarà condotta da Carlo Conti, è sempre stata il suo obiettivo:

Mi piacerebbe farlo al momento giusto e con la canzone giusta: è sempre stato un mio obiettivo, e io gli obiettivi li rincorro [...] Questo è il momento giusto per godersi quello che abbiamo seminato e, allo stesso tempo, seminare ancora per il futuro.

