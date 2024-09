Amici 23, Mida rivela: "Il programma mi ha cambiato la vita, ma non sono solo questo"

Gossip TV

Mida è stato il cantante simbolo di Amici 23 con la sua hit Rossofuoco e in un'intervista ha rivelato cosa ha significato per lui prendere parte al talent di Maria De Filippi.

Mida è stato uno degli allievi di Amici 23, la ventitreesima edizione del talent di Canale5. Nome vero Christian Prestato, Mida è originario del Venezuela e con la sua hit Rossofuoco è diventato l'allievo simbolo di questa stagione del programma condotto da Maria De Filippi. Intervistato da Fanpage.it, Mida ha raccontato quanto il percorso ad Amici sia stato significativo per lui.

Amici 23, Mida sul percorso nel talent: "Amici mi ha cambiato la vita, ma non sono solo un cantante da talent"

A Fanpage.it, il cantante ed ex fidanzato della ballerina Gaia De Martino, ha rivelato quanto la sua esperienza nel talent sia stata fondamentale per lui. Mida è arrivato in Finale, vinta poi da Sarah Toscano. La sua hit Rossofuoco ha collezionato 45 milioni di stream su Spotify ed è stata certificata per ben due volte disco di platino.

Quest'estate, dopo la fine di Amici, ha partecipato al suo primo in tour negli instore, a cui è seguito un tour in alcuni club in giro per l'Italia e un nuovo Ep. Il sole dentro. All'interno dell'album c'è anche Rossofuoco, che Mida ha definito "il pezzo più iconico, quello che mi ha cambiato la vita". Sul percorso ad Amici 23, invece, Mida ha ammesso:

"[Amici 23 ha migliorato] credo il mio bagaglio culturalre, conoscere tante canzoni che mi hanno arricchito a livello melodico. Poi soprattutto mi sento migliorato nel canto, lo fai tutto il giorno con alcuni dei migliori insegnanti. E mi sento arricchito anche dal punto di visto umano. [..] Sicuramente è l'esperienza più forte che ho avuto, anche perché è durata 9 mesi."

Tuttavia, ci tiene a precisare Mida, non vuole essere ricordato solo come il cantante di Amici o che ha partecipato a Sanremo Giovani: "è un percorso quello che sto facendo".

Amici 23, Mida e la storia d'amore con Gaia De Martino

Mida nella scuola di Amici 23 ha conosciuto la ballerina Gaia De Martino, con cui ha iniziato una relazione. I due purtroppo si sono detti addio poco prima dell'inizio del Serale. Una scelta voluta principalmente dal cantante di Lorella Cuccarini per potersi concentrare meglio sul suo percorso nel talent. La relazione tra Gaia e Midaè stata una delle più amate e seguite dai fan di Amici di Maria De Filippi: i due, pur essendo molto diversi, si sono piaciuti fin dal primo istante, anche se c'è voluto parecchio prima che la ballerina ammettesse di provare qualcosa per il cantante.

Per i fan, perciò, vederli dirsi addio è stato un duro colpo, difficile da digerire. Durante le ultime settimane del talent, infatti, la ballerina ha provato a riavvicinarsi, ma complice anche la situazione che si era creata con il suo infortunio, lei e Mida non hanno fatto pace e hanno lasciato il talent senza potersi mai chiarire. In trasmissione, durante il Serale, Mida le ha chiesto poi scusa, con un'esibizione.

Diversi gesti da parte di entrambi, nel corso delle prime settimane fuori dal programma hanno fatto ben sperare in una riappacificazione:Gaia è stata presente a diverse tappe dell'instore tour di Mida, ma alla fine nessuno dei due ha lasciato intendere che tra loro ci fosse altro che una timida amicizia. Di recente, tuttavia, sembra che tra i due sia tornato il sereno e stando ad alcuni gesti social si è pensato che tra Mida e Gaia ci fosse un ritorno di fiamma, anche se non è arrivata alcuna conferma da parte di entrambi.

